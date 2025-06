Stars Pierce Brosnan: Diese Rolle hat etwas in ihm berührt

Jetzt überrascht der 72-jährige Star mit einer Rolle, die kaum weiter davon entfernt sein könnte: In der neuen Paramount+-Serie MobLand spielt er Conrad Harrigan, einen eiskalten Strippenzieher mit dunkler Vergangenheit. Brosnan verriet in einem Interview mit ‚Bang‘: „Da steckt eine Menge gebrochene Geschichte hinter der Fassade. Und genau das macht Schauspielerei für mich aus: Man sammelt über die Jahre Gefühle, Erinnerungen, manchmal auch Schmerz – und dann kommt plötzlich eine Rolle, die einem erlaubt, all das zu zeigen.“ Der irische Schauspieler, der in der Vergangenheit schwere persönliche Verluste hinnehmen musste, lässt durchblicken, dass ihm ‚MobLand‘ mehr bedeutet als nur ein weiterer Job. Der Prominente erklärte: „Man trägt so viel mit sich herum. Und manchmal gibt einem ein Text wie der von Jez Butterworth endlich die Sprache dafür.“ Auch die Namen hinter der Kamera spielten für ihn eine Rolle: „Ich wollte unbedingt mit Guy Ritchie und Tom Hardy arbeiten – das war für mich eine echte Motivation.“ Und mit einem Augenzwinkern enthüllte Pierce: „Meryl Streep hat nur wegen mir zugesagt. Das hat sie mir selbst gesagt – und ich nehme sie da beim Wort.“