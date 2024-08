Für immer ihr Bond Pierce Brosnan gab Halle Berry den Glauben an die Männer zurück

Halle Berry und Pierce Brosnan auf dem roten Teppich 2002. (mia/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 15:00 Uhr

Die Dreharbeiten zum 007-Film "Stirb an einem anderen Tag" mit Pierce Brosnan sind Halle Berry noch immer gut in Erinnerung. Brosnan sei der Gentleman schlechthin und für immer ihr Bond, schwärmt die Schauspielerin in einem neuen Interview.

Pierce Brosnan (71) hat Halle Berry (58) bei den Dreharbeiten zum 007-Film "Stirb an einem anderen Tag" (2002) nachhaltig beeindruckt. In einem neuen Video-Interview mit "Wired" erklärte die Darstellerin der Geheimagentin Jinx: "Er wird immer mein Bond bleiben, immer." Und schwärmte weiter: "Ich bin ein Pierce-Brosnan-Fan. Er hat mir den Glauben in die Männer wieder gegeben mit diesem Film. Es gibt keinen Menschen, der mehr Gentleman ist als Pierce Brosnan."

Auch wenn sie die Bond-Filme liebe, sei das Franchise als Schauspiel-Ziel bis dahin gar nicht auf ihrer "Liste" gewesen, berichtet Berry weiter. Dankbar ist sie dafür umso mehr: "In einem [Bond-Film] gewesen zu sein, fühlt sich an, als sei man Teil der Filmgeschichte. Diese Filme sind ikonisch. Sie werden für immer ein Teil unserer Geschichte sein, und ich fühle mich wirklich geehrt, in einem mitgewirkt zu haben, besonders mit Pierce."

Berrys Jinx hätte fast ein Spin-off bekommen

Berrys Bond-Girl Jinx war bei Fans des Franchise so beliebt, dass die Produzenten sogar ein eigenes Spin-off geplant hatten. "Variety" berichtete 2020, dass sich der Plan wieder zerschlagen hätte, nachdem das Hollywood-Studio MGM wegen des geplanten Budgets von 80 Millionen Dollar kalte Füße bekommen hätte. "Es war sehr enttäuschend", sagte Berry über den Verlust des Jinx-Films. "Er war seiner Zeit voraus. Niemand war bereit, so viel Geld in einen schwarzen weiblichen Actionstar zu stecken. Man war sich ihres Wertes einfach nicht sicher. Da waren wir damals."