Stars Meryl Streep will keine Memoiren schreiben

Meryl Streep arriving at the 76th Primetime Emmy Awards LA SEpt 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 14:00 Uhr

Meryl Streep wird in ihren Memoiren niemals Einblicke in ihr Leben gewähren, da dies „zu langweilig” wäre.

Die ‚Der Teufel trägt Prada 2‘-Darstellerin ist seit den 1970er Jahren in Hollywood tätig und kann auf eine glanzvolle Karriere mit drei Oscar-Auszeichnungen und 21 Nominierungen zurückblicken – damit ist sie die Schauspielerin mit den meisten Oscar-Nominierungen in der Geschichte –, doch Meryl hat betont, dass sie nicht vorhabe, alles über ihr Leben im Rampenlicht zu erzählen, da eine Autobiografie nicht interessant genug wäre.

Bei einem Auftritt in der Sendung ‚Andy Cohen Live‘ auf SiriusXM sagte sie: „Nein. Zu langweilig“, bevor sie hinzufügte: „Na ja, im Ernst, irgendwie schon, ja.“ Allerdings gab Streep zu, dass ihr die Idee gefällt, auf die Bühne zurückzukehren, und sie hat mit ihrem langjährigen Freund Martin Short über ein mögliches Broadway-Comeback gesprochen. Sie erklärte: „Oh, das würde ich sehr gerne machen. Ich habe mit Marty Short darüber gesprochen, und wir dachten, es würde Spaß machen, [etwas gemeinsam] zu machen …“

Streep – die zuletzt 2006 in New York auf der Bühne stand – ist seit vielen Jahren mit Short befreundet, und die beiden arbeiten gemeinsam an seiner TV-Serie ‚Only Murders In The Building‘. Es gab sogar Gerüchte, sie seien ein Paar, doch Short wies diese Spekulationen zurück und erklärte, sie seien einfach nur sehr gute Freunde. Er betonte außerdem, dass die Besetzung von Streep – die von 1978 bis 2017 mit dem Bildhauer Don Gummer verheiratet war – als Liebesinteresse seiner Figur in ‚Only Murders In the Building‘ reiner Zufall sei.