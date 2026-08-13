Stars Sir Idris Elba: ‚Ich spiele lieber komplexe Figuren‘

Idris Elba - LA Premiere Of Amazon MGM Studios "Masters Of The Universe" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 10:00 Uhr

Sir Idris Elba spielt lieber komplexe Figuren.

Sir Idris Elba schlüpft besonders gern in „verletzliche“ Rollen.

Der 53-jährige Schauspieler bereitet sich derzeit auf seinen Auftritt an der Seite von Chris Hemsworth in ‚Extraction 3‘ vor, dem kommenden Action-Thriller. Gleichzeitig erklärt Idris, dass er inzwischen lieber „komplexere“ Charaktere verkörpert. Das Alter und frühere Verletzungen machen sich bei seinem Körper zunehmend bemerkbar. Der in London geborene Star, der unter anderem Kickboxen und Mixed Martial Arts betrieben hat, sagte dem Magazin ‚Interview‘: „Ich habe schon sehr viel Action gemacht. Eigentlich kämpfe ich gerne. Es steckt viel Choreografie dahinter. Es ist wie Tanzen, oder? Man lernt eine Bewegung und führt sie aus. Und durch meinen Kickbox-Hintergrund liebe ich Kontaktsport. Aber inzwischen ist es schwieriger.“ Er habe sich das Knie schwer verletzt, deshalb könne er sich darauf nicht mehr genauso sicher verlassen wie früher. „Trotzdem liebe ich es. Ich habe großen Respekt davor“, so Elba weiter.

Idris freut sich besonders auf die Zusammenarbeit mit ‚Extraction 3‘-Regisseur Sam Hargrave, der selbst früher als Stuntman gearbeitet hat. Generell möchte sich der Schauspieler inzwischen jedoch stärker anspruchsvollen Rollen widmen. Idris sagte: „Der Regisseur von ‚Extraction‘ heißt Sam Hargrave und er hat bereits ‚Extraction I‘ und ‚II‘ gemacht. Er war früher Stuntman und seine Arbeit ist außergewöhnlich. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten und von ihm zu lernen. Mittlerweile spiele ich lieber Rollen, die deutlich komplexer und verletzlicher sind. Ich verkörpere schließlich ziemlich oft harte Kerle.“

Bereits zuvor hatte Idris Elba darüber gesprochen, dass er der Nachwelt etwas Bleibendes hinterlassen möchte. In Hollywood kann der Schauspieler auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Er war unter anderem in Filmen wie ‚Mandela – Der lange Weg zur Freiheit‘ und ‚American Gangster‘ zu sehen. Dennoch beschäftigt ihn die Frage, was von ihm langfristig bleiben wird. Im Gespräch mit dem Magazin ‚GQ‘ sagte er: „Auf der Welt findet gerade ein Generationenwechsel statt. Was meine Generation betrifft, sind wir altersbedingt auf dem Weg nach draußen. Und was ist für die neue Generation, die heute geboren wird, da? Was möchtest du ihr hinterlassen? Dafür lebe ich. Denn wenn wir irgendwann in diesem Raum liegen und jemand unseren Körper für die letzte Reise vorbereitet, bleibt von einem Menschen nur das Vermächtnis dessen, was er getan hat. Das ist mir wichtig.“