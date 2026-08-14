Stars Pierce Brosnan stellte seine Familie immer ins Zentrum seines Lebens

Pierce Brosnan - AVALON - 14 August 2025 - The Thursday Murder Club Premiere NYC BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 10:00 Uhr

Pierce Brosnan stellte seine Familie immer ins Zentrum seines Lebens.

Pierce Brosnan hat seine Familie stets zur Priorität gemacht und betont, dass seine Kinder trotz seines Hollywood-Lebens nie in übermäßigem Luxus aufgewachsen seien.

Der 73-jährige ‚James Bond‘-Star hat fünf Kinder großgezogen. Während seiner Ehe mit seiner verstorbenen ersten Frau Cassandra Harris adoptierte er Christopher und Charlotte, die 2013 starb. Zudem hat er den leiblichen Sohn Sean sowie die beiden Söhne Dylan und Paris mit seiner zweiten Ehefrau Keely Shaye Smith. Brosnan betont, dass er sich immer bemüht habe, seine Familie an erste Stelle zu setzen, auch während der besonders arbeitsintensiven Bond-Jahre. Im Gespräch mit der ‚Times‘ sagte er: „Ich war gerade damit beschäftigt, als James Bond die Welt zu retten, als ich Vater von Paris wurde. Es war eine sehr hektische Phase meines Lebens, aber zugleich voller Aufregung und Freude […] Wir führen kein extravagantes Leben im Sinne des Hollywood-Glamours, aber die Jungs konnten mich an den Filmsets besuchen … Selbst in all der Freude und mit der ganzen Intensität, die das Bond-Spielen über ein Jahrzehnt mit sich brachte, stand meine Familie immer im Mittelpunkt meines Lebens.“ Brosnan weiter: „Wir empfinden große Liebe und gegenseitigen Respekt und verbringen gerne Zeit miteinander. Ich bin ein gesegneter Mann, weil ich meine Söhne habe.“

Brosnan hat inzwischen auch offen darüber gesprochen, wie er mit dem Älterwerden umgeht. Er wolle die verbleibende Zeit bewusst nutzen. Die Schauspielerei gebe ihm weiterhin Energie und halte ihn „am Leben“, gleichzeitig spüre er, wie schnell die Zeit vergehe. Dem ‚Independent‘ sagte er: „Es ist das kreative Leben, das mich am Leben hält. Ich bin 72, die Zeit schreitet für mich voran, und ich kann ihren Takt spüren. Ich bin diesen Weg schon sehr weit gegangen. Aber was bleibt mir anderes, als das Leben und die Zeit, die mir noch bleiben, wirklich zu leben?“

Trotz seiner jahrzehntelangen Karriere kenne er als Schauspieler weiterhin Selbstzweifel. Seine Ehe mit Keely und sein katholischer Glaube gäben ihm dabei Halt. „Es ist ein so unberechenbares Spiel, Schauspieler zu sein. Dieser schwarze Hund des Zweifels sitzt neben dir, aber genau das treibt dich auch an“, erklärte er. Sein Selbstvertrauen schöpfe er vor allem aus seiner Familie. „Ich habe eine großartige Frau, die mir Flügel zum Fliegen gegeben hat. Ich bin Katholik und mein Glaube ist sehr stark.“ Für eine so lange Karriere müsse man zudem „hart im Nehmen“ sein, so Brosnan.