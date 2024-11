Stars Pietro Lombardi: Seine Verlobte spricht über DSDS-Gerüchte

Pietro Lombardi - 21.02.2017 Neuss - TEM BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi (32) beherrscht aktuell die Schlagzeilen, denn nach dem Polizeieinsatz in seinem Haus vor einigen Wochen, bei dem es einen Streit gegeben hat, werden nun Gerüchte laut, er sitze nicht mehr in der Jury von DSDS – jetzt meldet sich seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) zu Wort.

„Ob Pietro bei DSDS raus ist? Davon weiß ich ehrlich gesagt nichts und soweit ich weiß, Pietro auch nicht“, erklärt Laura via Instagram und fügt hinzu: „Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass Pietro immer 100% für DSDS gegeben hat. Ich habe es selbst miterlebt. Er hat sogar andere Projekte abgesagt, um DSDS treu zu bleiben.“ Die zweifache Mutter sagt zudem, dass man seinen Einsatz für die Musikshow auch als Familie gespürt habe. Denn es habe „so viele Momente“ gegeben, in denen sie als Familie etwas geplant hatten, doch dann sei ein Anruf vom Sender gekommen. Pietro habe DSDS stets als Partner geschätzt.

Sollte wirklich etwas an den Grünten dran sein, so Laura, dann ist sie sich sicher, dass „Pietro seinen Weg finden wird und vielleicht was Eigenes machen wird.“