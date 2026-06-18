Stars Pietro Lombardi trauert um Cousine – sie wurde nur 31

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi trauert um seine geliebte Cousine.

Manchmal sind es alte Fotos, die plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Bilder aus der Kindheit, die jahrelang unbeachtet in Alben oder auf Festplatten schlummern, werden nach einem schweren Verlust zu unschätzbaren Erinnerungen. Genau einen solchen Moment teilt nun Pietro mit seinen Fans. Der Sänger muss Abschied von seiner Cousine nehmen, die im Alter von nur 31 Jahren gestorben ist. Mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram machte der ehemalige DSDS-Gewinner seine Trauer öffentlich.

Zu einem gemeinsamen Kinderfoto veröffentlichte Pietro Lombardi einen berührenden Text. „Dieses Foto zeigt uns als Kinder“, schrieb der Musiker auf Instagram. Besonders nachdenklich macht ihn heute eine Erkenntnis: „Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden.“ Der Tod seiner Cousine trifft die Familie schwer. In seiner Nachricht macht Lombardi deutlich, wie eng die Verbindung zu ihr war. „Ihr viel zu früher Abschied erfüllt unsere Familie mit tiefer Trauer“, erklärte er.

Wie der Sänger weiter berichtete, hatte seine Cousine über einen längeren Zeitraum gegen eine schwere Krankheit gekämpft. Details zur Diagnose nannte er nicht. Stattdessen konzentrierte er sich auf ihren Mut und ihre Stärke. „Sie hat lange und tapfer gekämpft“, schrieb Pietro in seinem Abschiedspost. Trotz des großen Schmerzes versucht die Familie, Trost in dem Gedanken zu finden, dass ihr Leiden nun beendet ist. Pietro wünscht sich, sie möge „an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht“ sein. Besonders bewegend sind die abschließenden Worte des 34-Jährigen. „Du wirst uns unendlich fehlen“, schrieb er an seine verstorbene Cousine. Gleichzeitig betonte er: „Aber in unseren Herzen wirst du für immer weiterleben.“