Begegnung in Melbourne Pinguinküken als TikTok-Star: Olivia Rodrigo trifft „Pesto“

Olivia Rodrigo zeigt sich von ihrer Begegnung mit Pesto begeistert. (jom/spot)

SpotOn News | 12.10.2024, 15:01 Uhr

Sängerin Olivia Rodrigo hat in Melbourne die Gelegenheit genutzt, einen besonderen Star zu treffen: Das Königspinguinküken Pesto ist auf TikTok durch seine große Erscheinung zum Social-Media-Hit geworden.

US-Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo (21) macht derzeit im australischen Melbourne für ihre "Guts"-Welttournee Halt. Dabei ließ es sich die Musikerin nicht nehmen, einem echten TikTok-Star der Stadt zu begegnen. Sie besuchte dazu das Sea Life Melbourne Aquarium, das das Zuhause von Pesto ist.

Video News

"Superfan" kommt zu Besuch

Der riesige Baby-Pinguin ist dank seiner ungewöhnlichen Größe und seines flauschigen, über 20 Kilogramm schweren Körpers zum Social-Media-Star geworden. Pesto, der alle seine Königspinguin-Kollegen überragt, durfte sich nun über den prominenten Besuch im Schnee freuen.

In einem Clip hielt Rodrigo die Begegnung fest. Mit Schutzbrille und warmen Outfit bewunderte sie den Pinguin aus nächster Nähe. "Danke für den Besuch, Olivia", kommentierte das Aquarium das Video. "Pesto fand es toll, einen weiteren Superfan zu treffen. Viel Glück für die restlichen Shows in Melbourne!" In einem zweiten Clip winkt Rodrigo begeistert in die Kamera, während sich Pesto von den Aufnahmen nicht aus der Ruhe bringen lässt.

"Im Alter von nur neun Monaten bringt Pesto satte 21 kg auf die Waage", heißt es auf der Webseite von Sea Life Melbourne. "Dank seines großen Appetits von 25 Fischen am Tag. Damit ist er offiziell das größte Küken, das wir je hatten, was ihn zu einem großen Hit bei Gästen und Fans auf der ganzen Welt macht. Von den zärtlichen Momenten mit seinen Eltern Hudson und Tango bis hin zu seinen bezaubernden Watschelgängen in die Kolonie – Pesto ist ein wahrer Publikumsliebling." Die Kombination aus "guten Genen und guten Eltern" erkläre sein derzeitiges Gewicht, was sich jedoch reduzieren werde, wenn er sein flauschiges Gefieder verliere.

Für Olivia Rodrigo stehen am 13. und 14. Oktober noch zwei Konzerte in Melbourne an. Danach geht es ab 17. Oktober für vier weitere Konzerte nach Sydney.