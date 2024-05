Stars Pink: Tochter Willow soll zum Broadway

Bang Showbiz | 15.05.2024, 10:00 Uhr

Pink möchte, dass ihr ältestes Kind, Willow Sage, ein Broadway-Star wird – aber sie möchte auch Trauma-Ärztin werden.

Bereits 2021 brachte das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam den Song ‚Cover Me In Sunshine‘ heraus und performte diesen auch bei Pinks Konzerten. Nun sind weitere Shows der Popsängerin geplant und Willow wird erneut ihren Song mit ihrer Mutter singen sowie eine weitere, bisher geheime Musicalnummer.

Die 43-jährige Sängerin sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Wir lernen gemeinsam einen neuen Song, was aufregend ist. Sie ist noch nicht ganz an Bord. Sie interessiert sich sehr für Musiktheater. Ich versuche, sie dazu zu bringen, ihre Flügel ein wenig auszubreiten.“ Obwohl die 12-jährige Willow gerne Theater spielen und wie ihre Mutter das Singen und Tanzen zu ihrem Beruf machen würde, wurde sie auch von dem medizinischen Drama ‚Grey‘s Anatomy‘ dazu inspiriert, dass ihr Traumberuf auf der Intensivstation liegen könnte. Pink sagte: „Ich will, dass sie das verdammte Ding macht. Sie hat eine Stimme, Mann. Sie ist ein kleiner Vogel. Sie will am Broadway arbeiten und dann Unfallchirurgin werden. Ja, sie ist krass.“

Pink hat ihrer Tochter einige praktische Erfahrungen als arbeitende Darstellerin gegeben und ihr für ihre Arbeit außerdem den Mindestlohn gezahlt, wenn sie mit ihr auf der Bühne steht. Die ‚So What‘-Hitmacherin, die auch Sohn Jameson Moon (7) mit ihrem Motorradrennfahrer-Ehemann Carey Hart (48) hat, sagte: „Sie ist sehr glücklich damit und arbeitet sich den Hintern ab.“ Vor Pinks ‚Trustfall‘-Tour verriet sie außerdem, dass sie versuche, Willow die Kunst des Verhandelns beizubringen, damit sie nie zu kurz komme. Sie sagte in der ‚Today‘-Show: „Willow hat einen Job auf Tour. Wir mussten nur über den Mindestlohn hinausgehen, und es ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Ich sagte, es sind etwa 22,50 Dollar pro Show, je nachdem, wie lange ich durchhalte. Sie sagte: ‚Ich nehme 20 Dollar. Das ist einfacher, zu rechnen.‘ Ich sagte: ‚So verhandelt man nicht für sich selbst. Du nimmst 25 Dollar, damit es einfacher zu rechnen ist.‘“