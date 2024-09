"Wollen Fans glücklich machen" Planen Oasis weitere Konzerte und ein neues Album?

Liam Gallagher soll bald wieder mit seinem Bruder auf der Bühne stehen. (jom/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 16:08 Uhr

Die Ticket-Nachfrage für die Oasis-Reunion-Tour war am Samstag wie zu erwarten hoch. Um leer ausgegangene Fans zufrieden zu stimmen und die Vorfreude auf die Tournee anzuheizen, soll die Band weitere Termine planen und an neuer Musik arbeiten.

Die Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (51) haben mit der Ankündigung ihrer Oasis-Reunion einen großen Hype ausgelöst. Wie die britische "The Sun" berichtet, sollen sich am vergangenen Samstag (31. August) sieben Millionen Menschen für die 17 Termine ihrer Tournee im kommenden Jahr in Großbritannien, Schottland, Wales und Irland interessiert und sich auf den offiziellen Vorverkaufs-Webseiten getummelt haben. 1,2 Millionen Tickets sollen verfügbar gewesen sein. "Millionen von Oasis-Fans werden heute unglaublich enttäuscht sein", erklärte ein Insider der Zeitung nach dem Vorverkauf. "Noel und Liam wägen ab, ob sie weitere Termine wahrnehmen können", will die Quelle wissen. "Die Reunion-Tournee im nächsten Jahr ist für ihre Fans und sie wollen sie glücklich machen."

Keine "reine Nostalgie-Nummer"?

Ein weiterer Insider erklärte der "Sun on Sunday" zufolge, dass Noel Gallagher an neuer Musik arbeite und Liam dazu einladen könnte, einige Vocals einzusingen. "Noel weiß, dass es bei der Wiedervereinigung um die Hits geht, aber er will nicht, dass sie eine reine Nostalgie-Nummer wird." Er habe Songs parat und "wenn die Dinge mit Liam weiterhin gut laufen, könnte es absolut fantastisch werden".

Oasis hatten wegen des erwarteten Ansturms auf ihre Reunion-Konzerte für 2025 bereits vor dem Vorverkauf drei weitere Termine zum Tourplan hinzugefügt. Das verkündete Frontmann Liam Gallagher auf der Social-Media-Plattform X. Zu den 14 bereits angekündigten Konzerten im Sommer kamen "aufgrund beispielloser Nachfrage" drei weitere hinzu: Im Heaton Park in Manchester am 16. Juli, im Londoner Wembley-Stadion am 30. Juli und in Edinburgh am 12. August.

Am 27. August 2024 hatte die Gruppe den Gerüchten um ein Wiedersehen mit einem Post und den Worten "Das ist es, es passiert" ein Ende gesetzt und die Tournee "OASIS LIVE '25" angekündigt. Die Konzerte sollen die einzigen in Europa für kommendes Jahr sein, Termine für Auftritte auf anderen Kontinenten sollen jedoch folgen.

Nach anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Brüdern Liam und Noel erfolgte 2009 die Auflösung von Oasis. Die Band hatte sich 1991 gegründet. Seit dem Ende der Band wurde immer wieder über eine Oasis-Reunion spekuliert.