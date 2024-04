Halmich-Kampf als Auftakt-Event? Plant Stefan Raab einen eigenen TV-Sender?

Möchte Stefan Raab mit einem eigenen TV-Sender die Medienlandschaft revolutionieren? (dr/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 11:40 Uhr

Wird der Kampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab nur der Auftakt zu etwas noch viel Größerem? Aktuellen Medienberichten zufolge plant der Entertainer sogar einen eigenen TV-Sender.

Was genau steckt hinter den Comeback-Plänen von Stefan Raab (57)? Trotz des mittlerweile bestätigten Show-Boxkampfes gegen Regina Halmich (47) im September bleibt vieles von Raabs Plänen weiterhin im Trüben. Gibt es eine riesige Show drumherum? Ist es eine einmalige Sache von Raab? Plant er noch mehr im Hintergrund? Wie und wo wird der Kampf gegen Halmich im TV überhaupt übertragen? Laut Informationen der "Bild"-Zeitung könnte das Spektakel auf einem bislang noch gar nicht geborenen Sender stattfinden: Raab arbeitet demnach aktuell an seinem eigenen TV-Sender.

Dem Bericht zufolge stecke hinter dem Comeback ein "Großangriff auf die etablierte TV-Welt". Stefan Raab plane ein eigenes Streaming-Angebot, das sich vor allem auf Smartphone-Nutzer konzentriere und hauptsächlich Unterhaltungsthemen übertrage. Die dortigen Angebote sollen auch nicht im klassischen 4:3-Format produziert werden, sondern im TikTok-Hochformat 9:16. Der "Bild"-Zeitung nach habe es Anfragen an mehrere Produktionsfirmen gegeben, ob diese Vorgaben hochwertig umgesetzt werden könnten.

Ist der Halmich-Kampf nur da, um den Hype zu entfachen?

Der Kampf Stefan Raab gegen Regina Halmich am 14. September 2024 könnte somit nur der Startschuss und gleichzeitige Auftakt des neuen Angebots werden. Schätzungen zufolge könnten drei bis vier Millionen Menschen das Event verfolgen, was der neuen Plattform eine riesige mediale Aufmerksamkeit versprechen würde. Auch weitere Pläne würden bereits angedacht. So spricht die "Bild"-Zeitung von einer geplanten Musik-Show, die eine Mischung aus dem "Bundesvision Song Contest" und "The Masked Singer" sei. Auch der Anzeigenhauptmeister Niclas M. (18) soll eine Rolle bei den Streaming-Plänen spielen.

Raab gründete Anfang des Jahres nach seinem Rückzug von der Produktionsfirma Brainpool und dem dazugehörigen Raab TV seine neue Firma Raab Entertainment gemeinsam mit dem ehemaligen ProSieben/Sat.1-Boss Daniel Rosemann (43). Größere Comeback-Pläne als Moderator gäbe es dem Bericht zufolge aber aktuell nicht: Der Boxkampf mit Stefan Raab sei nur geplant, um den Hype zu entfachen. Anschließend werde er wieder hinter den Kameras agieren. Dies bestätigte auch schon Halmich im Gespräch mit der "Bild": "Stefan wird definitiv nur für diesen einen Kampf zurückkommen."