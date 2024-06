28 Prozent stimmen für die RTL-Expertin „Playboy“-Umfrage: Anna Kraft ist die schönste Sportmoderatorin

RTL-Moderatorin Anna Kraft wird auch bei der Europameisterschaft im Einsatz sein. (ae/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 10:42 Uhr

Anna Kraft ist bei einer aktuellen Umfrage des Männermagazins "Playboy" zur schönsten Sportmoderatorin gewählt worden. Lea Wagner und Laura Wontorra landen auf den Plätzen zwei und drei.

In einer Deutschland-Umfrage im Auftrag des Männermagazins "Playboy" ist Anna Kraft (38) zur schönsten Sportmoderatorin gewählt worden. 28 Prozent der befragten Männer und Frauen bewerten die RTL-Moderatorin als herausragend attraktiv, teilte das Magazin am 4. Juni in einer Pressemitteilung mit. ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner (29) und RTL-Gesicht Laura Wontorra (35) landen auf dem zweiten und dritten Platz. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (58) punktet in der Kategorie Sympathie.

Die Siegerin ist zweifache Mutter

"Playboy" erklärte kurz vor Erscheinen der Juli-Ausgabe am 6. Juni, dass das Meinungsforschungsinstitut Norstat 1.102 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer in Deutschland befragt habe. Siegerin Anna Kraft war früher selbst als Sportlerin aktiv, war Leichtathletin und Deutsche Sprint/Staffel-Meisterin. Inzwischen gilt sie als Fußballexpertin und zählt bei der bevorstehenden Europameisterschaft zum zwölfköpfigen Moderatorenteam von RTL und Magenta TV – ebenso wie ihr Partner Wolff-Christoph Fuss (47), mit dem sie seit 2012 offiziell zusammen ist. Das Paar hat zwei Töchter. Im August 2021 wurde bekannt, dass Kraft seit 2015 an Multipler Sklerose erkrankt ist. Darüber schreibt sie auch in ihrem im Mai veröffentlichten Buch "Kraftakt – Mein Leben mit Multipler Sklerose".

Auch sie landen in der Top Ten

Lea Wagner belegt mit 25 Prozent den zweiten Platz, Laura Wontorra mit 24 Prozent knapp dahinter den dritten Platz. Auch die beiden wird man während der EM häufig im Fernsehen sehen: "Sportschau"-Moderatorin Wagner, Tochter von Fußballtrainer David Wagner (53), berichtet für die ARD aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft und führt bei den Übertragungen der deutschen Spiele im Ersten die Spieler-Interviews. Laura Wontorra, Tochter von Sportreporter-Legende Jörg Wontorra (74), gehört wie Siegerin Kraft dem RTL- und Magenta-TV-Team an.

In die Top Ten der schönsten Sportmoderatorinnen schaffen es zudem Katharina Kleinfeldt (31, Sport1, 22 Prozent der Stimmen), Esther Sedlaczek (38, ARD, 19,5 Prozent), Valentina Maceri (30, DAZN, BLUE, 19 Prozent), Ruth Hofmann (38, Sport1, 18,5 Prozent), Laura Papendick (35, RTL, 18 Prozent), Jana Wosnitza (30, RTL, 17,5 Prozent) und Nele Schenker (34, Sky, 17 Prozent).

Katrin Müller-Hohenstein wird vertraut

Zudem ergab die Umfrage, dass Katrin Müller-Hohenstein (58) am liebsten geschaut wird. 41 Prozent der Befragten gaben an, sie sympathisch zu finden. Neben den höchsten Sympathiewerten punktet die 58-Jährige, die für das ZDF bei den EM-Übertragungen im Einsatz sein wird, mit Fußballfachwissen. Ihrem Urteil vertrauen mit 35 Prozent die meisten Befragten.