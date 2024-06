Heim-EM, Ein starkes Team, ... TV-Tipps am Samstag

Das EM-Spiel von Deutschland gegen Dänemark wird ab 21:00 Uhr im ZDF übertragen. (cg/spot)

SpotOn News | 29.06.2024, 08:19 Uhr

Im Achtelfinale der Heim-EM trifft Deutschland im ZDF auf Dänemark. In "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" (Sat.1) suchen Woody und Buzz Lightyear ein verschwundenes neues Spielzeug. Außerdem untersucht Commissario Brunetti in "Das goldene Ei" (Das Erste) einen angeblichen Selbstmord.

19:25 Uhr/21:00 Uhr, ZDF, sportstudio live – Deutschland gegen Dänemark, Fußball

Im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 trifft Deutschland am Samstag auf Dänemark. Ab 19:25 Uhr begrüßen Jochen Breyer und Friederike Kromp die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem EM-Studio in Berlin. Letzte Neuigkeiten rund um die Nationalelf und das Spiel gibt es von Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker aus Dortmund. Um 21:00 Uhr ertönt im Signal Iduna Park – während der EM "BVB Stadion Dortmund" – der Anpfiff.

20:15 Uhr, Sat.1, A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando, Animation

Nach einem Missgeschick müssen Woody und Forky, Bonnies selbstgebasteltes Spielzeug aus Abfall, den Weg zurück zu ihrer Familie finden. Während der Reise begegnet Woody seiner alten Freundin Porzellinchen, die inzwischen ein neues Leben führt. Woody erkennt, dass nicht nur Forky seinen Platz finden muss, sondern auch er selbst.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Das goldene Ei, Krimi

Die gläubige Ana Cavanella (Juliane Köhler) gesteht, ihrem geistig behinderten Sohn Davide beim Suizid geholfen zu haben, obwohl Selbstmord eine Todsünde ist. Obwohl der Fall gelöst scheint, hat Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) Zweifel an dieser einfachen Erklärung. Die Hintergründe der Tat sind zu widersprüchlich. Als der Staatsanwalt die Obduktion verbietet, gibt Paola (Julia Jäger) eine falsche Aussage ab, um ihrem Mann weitere Ermittlungen zu ermöglichen.

20:15 Uhr, ONE, The Kids Are All Right, Tragikomödie

Mit ihrem 18. Geburtstag beginnt Joni (Mia Wasikowska) gemeinsam mit ihrem Halbbruder Laser (Josh Hutcherson) die Suche nach ihrem biologischen Vater (Mark Ruffalo). Die beiden Geschwister stammen aus einer lesbischen Ehe und wurden durch denselben Samenspender gezeugt, der ein Bio-Restaurant betreibt. Als sie ihren lässigen und unkonventionellen Vater finden und ihn ihren Müttern vorstellen, gerät das bisher harmonische Familienleben aus den Fugen.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect 2, Musikkomödie

Die "Barden Bellas" sind wieder da! Vor ihrem College-Abschluss stehen Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) und die anderen Bellas vor großen Herausforderungen. Nach einem peinlichen Auftritt werden sie suspendiert und dürfen nicht mehr auftreten. Ihre letzte Hoffnung ist die A-cappella-Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Wenn sie gewinnen, sind sie rehabilitiert. Doch das ist leichter gesagt als getan, da eine übermächtige Gruppe als Konkurrent auftritt. Um zu gewinnen, müssen die Bellas einen einzigartigen Sound finden.