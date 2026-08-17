Film ‚Plötzlich Prinzessin 3‘: Anne Hathaway reagiert auf Dame Julie Andrews’ Absage

Anne Hathaway - April 2026 - Famous - The Devil Wears Prada 2 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 19:00 Uhr

Anne Hathaway wird Dame Julie Andrews‘ liebevolle Art und ihre „Magie“ in ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ vermissen.

Die 43-jährige Schauspielerin wird in dem lang erwarteten Film erneut ihre Rolle als Mia Thermopolis übernehmen, die inzwischen Königin von Genovien ist. Ihre 90-jährige Co-Darstellerin bestätigte jedoch kürzlich, dass sie nicht als Königin Clarisse Renaldi zurückkehren wird – und Anne wird vor allem ihren „Sinn für Humor“ vermissen.

Auf Julie angesprochen, sagte Anne gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Sie ist so herzlich, so liebenswürdig und so lustig. Sie bringt Magie mit, wohin sie auch geht. Sie ist diese unglaubliche Vermittlerin von Liebe.“ Sie fügte hinzu, dass Julie vor allem durch ihre Wirkung auf andere auffalle: „Die Menschen fühlen sich so sicher dabei, sie zu lieben, und sie kann Liebe auf so wunderbare Weise annehmen und den Menschen zurückgeben. Und wer möchte nicht mit solchen Menschen zusammen sein?“

Julie, die mit Anne sowohl in der ursprünglichen Coming-of-Age-Komödie aus dem Jahr 2001 als auch in deren Fortsetzung ‚Plötzlich Prinzessin 2‘ aus dem Jahr 2004 zu sehen war, räumte kürzlich ein, dass es ihr „sehr, sehr schwer“ gefallen sei, eine Mitwirkung an einem dritten Film abzulehnen. Inzwischen habe sie sich jedoch von der Schauspielerei vor der Kamera zurückgezogen. Gegenüber ‚InStyle‘ sagte sie: „Ich denke, ich bin im Grunde im Ruhestand, das wäre wohl die beste Beschreibung dafür.“ Das Kreativteam des Films habe sie das gesamte vergangene Jahr über gefragt, ob sie Interesse habe, mitzumachen. Aber: „Es war sehr, sehr schwer, ‚Nein‘ zu sagen, aber ich habe es getan, weil ich dachte, dass ich eine wunderbare Zeit damit hatte und dass dieser Film meiner Meinung nach auch sehr gut ohne Oma, die in meinem Alter noch einmal dort auftaucht, funktionieren und aufblühen würde.“

Anne gab kürzlich ein positives Update zum lang erwarteten dritten Teil, nachdem ein früheres Drehbuch verworfen worden war. Bei SiriusXMs ‚Radio Andy‘ sagte sie: „Ich glaube, uns ist bei der Geschichte der Durchbruch gelungen. Ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung.“ Bei dem Drehbuch, an dem das Team gearbeitet hatte, musste mit dieser neuen Richtung im Grunde noch einmal von vorne anfangen werden – auch wenn das damals nicht die Nachricht war, die Fans hören wollten. „Das ist vermutlich nicht das Update, das irgendjemand hören möchte, aber wir alle haben ein wirklich gutes Gefühl, dass es diesmal das Richtige sein wird.“

‚Plötzlich Prinzessin 3‘ soll die auf Meg Cabots gleichnamigem Roman basierende Filmreihe fortsetzen. Im Mittelpunkt steht Mia, die herausfindet, dass sie die Thronfolgerin von Genovien ist. Am Ende der Fortsetzung von 2004 wurde Mia zur Königin von Genovien gekrönt, nachdem das Parlament das Gesetz abgeschafft hatte, wonach eine Königin zunächst verheiratet sein musste. Allerdings kam sie mit Nicholas Devereaux (Chris Pine) zusammen, nachdem sie ihre Hochzeit mit Andrew Jacoby (Callum Blue) abgesagt hatte.

Cabot erklärte kürzlich, sie sei „so begeistert“, dass ein dritter ‚Plötzlich Prinzessin‘-Film gedreht wird. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Ich bin so begeistert, dass es einen dritten Film gibt. Ich habe ein Drehbuch gelesen, und es war großartig. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mir keine weiteren schicken, weil ich es so sehr liebe. Ich habe ein Problem damit, meinen Mund zu halten.“