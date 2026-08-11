Stars Anne Hathaway verrät, welche Überlebensfähigkeit sie bei den Dreharbeiten gelernt hat

Anne Hathaway at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 09:00 Uhr

Anne Hathaway verrät, welche Überlebensfähigkeit sie bei den Dreharbeiten gelernt hat.

Anne Hathaway hat am Set von ‚The End of Oak Street‘ gelernt, wie wichtig ein guter Sinn für Humor sein kann.

Die Oscar-prämierte Schauspielerin ist neben Ewan McGregor, Maisy Stella und Christian Convery im neuen Science-Fiction-Survivalfilm ‚The End of Oak Street‘ zu sehen. Während der Dreharbeiten machte Hathaway dabei eine besondere Erkenntnis: Humor kann im entscheidenden Moment eine wichtige Überlebenshilfe sein. Die 43-Jährige sagte gegenüber ‚People‘: „Wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, welche Überlebensfähigkeit die wichtigste ist, die man haben kann, dann glaube ich, dass es ein Sinn für Humor ist. Wenn man coole Dinge kann und weiß, wie ein Schweizer Taschenmesser funktioniert, ist das natürlich hilfreich. […] Aber ich glaube, was einem wirklich dabei hilft, durchzuhalten, ist die Fähigkeit, lachen zu können.“

Ewan McGregor zog dagegen eine weitaus praktischere Lehre aus den Dreharbeiten. Mit einem Augenzwinkern erklärte der Schauspieler: „Immer einen Vorschlaghammer griffbereit haben. Das ist immer wichtig. Ich bewahre inzwischen einen unter meinem Bett auf, nur für alle Fälle. Ja, ein Vorschlaghammer ist sehr nützlich.“ Allerdings musste McGregor selbst einräumen, dass Hathaways Antwort vermutlich die bessere sei. Scherzhaft fügte er hinzu: „Ein Sinn für Humor ist eine viel bessere Antwort!“

Unterdessen hat Anne Hathaway kürzlich verraten, dass sie ihren äußerst vollen Terminkalender im Jahr 2026 durchaus genießt. Bereits in diesem Jahr war die Schauspielerin in mehreren aufwendig produzierten Filmen zu sehen, darunter ‚Mother Mary‘, ‚Der Teufel trägt Prada 2‘, ‚The Odyssey‘ und ‚The End of Oak Street‘. Die ungewöhnliche Dichte an Projekten scheint sie allerdings nicht zu stören. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erinnerte sie sich: „Als ich von all den wunderbaren Filmstudios, mit denen ich gearbeitet habe, meinen Terminplan für dieses Jahr bekommen habe, sah ich ihn mir an und dachte irgendwie, dass man mich auf den Arm nimmt.“