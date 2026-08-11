Film Dame Julie Andrews gibt trauriges Update zu ‚Plötzlich Prinzessin 3‘

Julie Andrews - AFI Life Achievement Award Gala - Hollywood California - June 9th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 11:00 Uhr

Dame Julie Andrews wird nicht für ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ zurückkehren.

Die 90-jährige Schauspielerin, die im Originalfilm von 2001 und dessen Fortsetzung aus dem Jahr 2004 an der Seite von Anne Hathaway als Königin Clarisse Renaldi zu sehen war, hat sich zu den Plänen für den dritten Teil geäußert. Dabei bestätigte sie, dass ihre Figur nicht auf der Leinwand zu sehen sein wird. Gegenüber ‚TODAY.com‘ sagte sie: „Ich werde nicht dabei sein. Ich glaube, die Geschichte ist etwas anders, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie damit umgehen. Aber für mich ist es zu spät, das noch zu machen. Ich denke, die Geschichte muss mit Prinzessin Mia weitergehen. Es ist ihre Geschichte. Es ist nicht wirklich meine.“

In einem separaten Interview mit ‚InStyle‘ verriet Andrews, dass das Kreativteam hinter dem dritten Film immer wieder versucht habe, sie für eine Rückkehr zu gewinnen. Letztlich habe sie das Angebot jedoch ablehnen müssen. Sie sagte: „Das Kreativteam des Films hat mich das ganze vergangene Jahr über gefragt, ob ich Interesse daran hätte. Es war sehr, sehr schwer, ‚Nein‘ zu sagen, aber ich habe es getan, weil ich dachte, dass ich eine wunderbare Zeit hatte und dieser Film meiner Meinung nach sehr gut ohne Oma auskommen und sich in meinem Alter auch ohne sie prächtig entwickeln würde.“

Anne Hathaway wird im dritten Film erneut in ihre Rolle als Mia Thermopolis schlüpfen, die inzwischen Königin von Genovien ist. Regie führt Adele Lim, die als Co-Autorin von ‚Crazy Rich Asians‘ bekannt ist. Hathaway gab kürzlich ein positives Update zu dem lange erwarteten dritten Teil, nachdem ein früheres Drehbuch verworfen worden war. Gegenüber ‚SiriusXM‘ in der Sendung ‚Radio Andy‘ sagte sie: „Ich glaube, wir haben einen Durchbruch bei der Geschichte erzielt. Ich glaube, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Das Drehbuch, an dem wir gearbeitet haben, mussten wir mit dieser neuen Richtung im Grunde noch einmal von vorne beginnen. Das ist wahrscheinlich nicht das Update, das sich irgendjemand wünscht, aber wir haben alle ein sehr gutes Gefühl, dass es diesmal das Richtige sein wird.“