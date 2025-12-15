Stars Polizei spricht mit Familienangehörigen von Rob Reiner

Rob Reiner

Bang Showbiz | 15.12.2025, 14:00 Uhr

Die Polizei spricht mit den Familienangehörigen von Rob Reiner.

Die Beamten, die den Tod von Rob Reiner und seiner Ehefrau untersuchen, wollen mit den Familienangehörigen des Paares sprechen, „um die Fakten zu klären“.

Der 78-jährige Hollywood-Regisseur und seine Partnerin Michele Singer Reiner (68) wurden am Sonntag (14. Dezember) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Morddezernatsabteilung der Polizei von Los Angeles ermittelt in dem Fall als „mutmaßliches Tötungsdelikt“. Nun wurde bekannt, dass die Beamten mit allen nahestehenden Angehörigen sprechen möchten. Auf einer Pressekonferenz sagte LAPD-Vizepolizeichef Alan Hamilton: „Wir werden versuchen, mit jedem Familienmitglied zu sprechen, mit dem wir sprechen können, um die Fakten dieser Ermittlungen zu klären.“ Er betonte außerdem, dass bislang kein Verdächtiger identifiziert worden sei und keine Festnahmen erfolgt seien. Hamilton stellte klar: „Wir suchen derzeit niemanden als Verdächtigen oder als Person von Interesse oder in irgendeiner anderen Form, und wir werden das auch nicht tun, bevor wir unsere Ermittlungen durchgeführt und vorangetrieben haben. […] Niemand wurde festgenommen. […] Niemand wird derzeit vernommen.“

Wie unter anderem ‚People‘ berichtet, wurde die Feuerwehr von Los Angeles am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr zum Haus des Paares gerufen, um medizinische Hilfe zu leisten, fand die beiden jedoch bereits tot vor. Das Los Angeles Police Department bestätigte später, dass die Ermittlungen von der Abteilung für Raub- und Tötungsdelikte geführt werden und die Todesfälle als „mutmaßliches Tötungsdelikt“ behandelt werden. Reiner hatte aus seiner früheren Ehe mit Penny Marshall eine adoptierte Tochter, die Schauspielerin Tracy Reiner. Zudem war das Paar gemeinsam Eltern von drei Kindern: Jake, Nick und Romy.

Nachdem die Nachricht vom Tod des Paares bekannt wurde, teilte die Familie ihre Trauer in einer Erklärung mit: „Mit tiefem Schmerz geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unglaublich schweren Zeit um Privatsphäre.“ Tracy Reiner äußerte inzwischen ihre „Erschütterung“ über die Tragödie und sagte gegenüber NBC News: „Ich komme aus der großartigsten Familie überhaupt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin geschockt.“ Seit die Nachricht von der Tragödie öffentlich wurde, sind zahlreiche Beileidsbekundungen eingegangen – unter anderem vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, von Reiners ‚Misery‘-Star Kathy Bates sowie von Christopher Guest, der mit Reiner an ‚This Is Spinal Tap‘ und ‚Die Braut des Prinzen‘ gearbeitet hatte.