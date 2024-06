Musik Post Malone: Ankündigung seines neuen Albums ‚F-1 Trillion‘

Post Malone performs prior to Super Bowl LVIII 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2024, 13:00 Uhr

Der Musiker hat sein neues Album angekündigt.

Post Malone hat sein neues Album ‚F-1 Trillion‘ angekündigt.

Der 28-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, gab gestern (18. Juni) bekannt, dass sein sechstes Studioalbum noch in diesem Sommer herauskommen wird.

Auf seinem Account auf Instagram teilte Malone ein Foto einer Plakatwand in Nashville in Tennessee mit seinen Fans, auf dem zu lesen ist: „Der Titel des neuen Albums von Post Malone lautet ‚F-1 Trillion‘.” Der Musiker fügte seinem Posting die Bildunterschrift hinzu: „‚Was geht ab, M************ … ‚F-1 Trillion‘, 16. August.“ Der ‚Sunflower‘-Sänger macht aktuell Country-Musik, nachdem er sich vor kurzem mit Blake Shelton für ihren gemeinsamen Song ‚Pour Me a Drink‘ zusammengetan hatte. Malone, der zuvor mit Morgan Wallen an ‚I Had Some Help‘, mit Taylor Swift an ‚Fortnight‘ von ihrem ‚The Tortured Poets Department‘-Album und mit Beyoncé an ihrem ‚Cowboy Carter‘-Hit ‚Levii’s Jeans‘ gearbeitet hatte, wird den Song an diesem Freitag (21. Juni) herausbringen. Der Hitmacher schwärmte zuvor von der Zusammenarbeit mit der ‚Shake It Off‘-Künstlerin und lobte Swift als ein „einmaliges Talent“, von dem er „überwältigt“ sei. Auf Instagram teilte Malone einen Schnappschuss der beiden Stars und schrieb dazu: „So etwas kommt nur einmal im Leben vor, dass jemand wie @taylorswift auf die Welt kommt. Ich bin überwältigt von deinem Herzen und deinem Verstand und fühle mich mehr als geehrt, dass ich darum gebeten wurde, dir auf deinem Weg zu helfen.”