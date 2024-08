Musik Post Malone über seine Kollaborationen mit Beyoncé und Taylor Swift

13.08.2024

Beyoncé hat die Aufnahmen ihrer Post Malone-Kollaboration von einem Mitglied ihres Teams zu dem Privatanwesen des Sängers in Utah bringen lassen, um Leaks des Songs zu vermeiden.

Der ‚Pour Me a Drink‘-Hitmacher erzählte, wie „furchterregend“ es gewesen sei, vorsichtig sein zu müssen, damit ‚LEVII’S JEANS‘ von Beyoncés Country-Album ‚Cowboy Carter‘ nicht an die Öffentlichkeit gelangte.

In einem Interview gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung enthüllte der 29-jährige Musiker: „Es war furchterregend.“ Der Star fügte hinzu, dass er sich „nicht einmal vorstellen“ könne, wie es sei, auf dem „Level“ des Ruhms des 42-jährigen ‚Crazy in Love‘-Popstars oder seiner ‚Fortnight‘-Duett-Partnerin, Taylor Swift, zu sein. Der bescheidene Prominente verriet: „Ich kann mir nicht einmal vorstellen, auf ihrem Level zu sein – das muss ätzend sein.“ Der ‚Circles‘-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, fügte hinzu, dass die Stars weit gegangen seien, um die Szenen der 34-jährigen Taylor im Musikvideo zu ‚Fortnight‘ geheim zu halten. Der Sänger hatte zuvor zahlreiche Musikgenres ausprobiert, von Hip-Hop, Pop, Rock und R’nB bis hin zu Trap. Bevor er mit seinem neuen Album ‚F-1 Trillion‘, das am Freitag (16. August) erscheint, in die Country-Musik vorstieß, dachte der Sänger darüber nach, mit der Musik aufzuhören. Über seine letzten beiden Alben, ‚Twelve Carat Toothache‘ von 2022 und ‚Austin‘ aus dem Jahr 2023, erklärte Malone: „Es hat einen Moment gegeben, in dem ich mir dachte: ‚Na ja, vielleicht habe ich jetzt genug Geld verdient und es ist an der Zeit, einfach eine Ranch zu betreiben.'“