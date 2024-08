Musik Post Malone veröffentlicht ‚F-1 Trillion: Long Bed‘-Deluxe-Version seines neuen Country-Albums

Outside Lands Music Festival 2024 - Post Malone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 14:00 Uhr

Post Malone veröffentlichte eine erweiterte Version seines Country-Albums mit weiteren neun Songs.

Der 29-jährige Künstler brachte am Freitag (16. August) sein ‚F-1 Trillion‘-Album mit 18 Songs heraus, für das er mit Country-Legenden wie Dolly Parton, Tim McGraw, Blake Shelton und Luke Combs zusammenarbeitete.

Und jetzt hat Malone auch eine Deluxe-Version der Platte mit dem Titel ‚F-1 Trillion: Long Bed‘ mit insgesamt 27 Liedern herausgebracht. Der Sänger verkündete auf seinem Account auf Instagram: „9 weitere Solo-Lieder. ‚F-1 Trillion: Long Bed‘ ab jetzt erhältlich :)“ Nach der Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums und seiner ersten Country-LP enthüllte der Musiker, dass er bei den Aufnahmen der Platte „die beste Zeit seines Lebens“ gehabt habe. Auf Instagram schrieb der Star: „Vielen Dank an alle, die an der Entstehung dieses Projekts beteiligt gewesen sind. Ich fühle mich so geehrt, mit einigen meiner Lieblingskünstler, -songwriter und -freunde zusammengearbeitet zu haben … Ich habe die beste Zeit meines Lebens bei den Aufnahmen dieser Platte gehabt, das ist etwas, was ich schon lange machen wollte, und ich freue mich so sehr über die Möglichkeit, sie aufnehmen zu können.“ Brad Paisley, Jelly Roll und Lainey Wilson sind unter den Stars, die auf Posts neuem Country-Album zu hören sind, wobei einige der neuen Tracks des Prominenten auf der 4Deluxe-Version die Tracks ‚Yours‘, ‚Dead at the Honky Tonk‘ und ‚Two Hearts‘ sind.