Im Rahmen ihrer NFL-Halbzeitshow trat Post Malone mit Beyoncé auf. Wenige Tage nach der Performance meldete sich der Sänger nun auf Social Media zu Wort.

Post Malone (29) findet liebevolle Worte für Beyoncé (43). Der Sänger legte während ihrer Halbzeitshow beim NFL-Weihnachtsspiel einen Überraschungsauftritt hin und performte mit seiner Musikkollegin ihren gemeinsamen Song "Levii's Jeans". Auf seinem X-Account drückte Post Malone am 28. Dezember seine Dankbarkeit aus. "Dankeschön, Beyoncé. Vielen Dank, dass ich in Houston dabei sein durfte und auf deiner wunderbaren Platte zu hören bin. Außerdem danke ich dir, dass du dein Talent und deine Kunst mit der Welt teilst. Ich liebe dich", schrieb Post Malone und fügte seinen Worten einen Bierkrüge-Emoji und ein blaues Herz hinzu.

Unter seinem Post wird deutlich, wie begeistert die Sport- und Musikfans von der Performance waren. "Euer Set war so geil. Beyoncé ist wirklich ein Geschenk. Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Ihr habt es gerockt", reagierte etwa ein User, während ein weiterer schrieb: "Wir fanden es toll, dich zu sehen, Postie! Du warst gut und 'Levii's Jeans' ist mein Favorit auf dem Album."

thank you @Beyonce so much for havin me out in Houston, and on your beautiful record. also, thank you for sharin your talent and art with the world. I love you 🍻🩵

— Post Malone (@PostMalone) December 28, 2024