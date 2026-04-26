Stars Weltpolitiker reagieren nach Schüssen beim White House Correspondents‘ Dinner

Donald Trump - AmericaFest 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2026, 14:37 Uhr

Weltpolitiker reagieren nach Schüssen beim White House Correspondents' Dinner.

Internationale Staats- und Regierungschefs zeigten sich erleichtert, dass Donald Trump und die Gäste des White House Correspondents‘ Dinner nach den Schüssen am Samstag (25. April) in Sicherheit sind.

Der Präsident, seine Frau Melania Trump und Vizepräsident JD Vance wurden aus dem Ballsaal des Washington Hilton evakuiert, während andere Teilnehmer unter Tischen Schutz suchten, nachdem ein Mann – identifiziert als der 31-jährige Cole Thomas Allen – einen Sicherheitsbereich durchbrochen hatte und angeblich Waffen bei sich trug. Führende Politiker weltweit verurteilten daraufhin politische Gewalt. Kanadas Premierminister Mark Carney schrieb auf X: „Ich bin erleichtert, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste nach Berichten über Schüsse beim White House Correspondents’ Dinner heute Abend in Washington in Sicherheit sind. Politische Gewalt hat in keiner Demokratie einen Platz, und meine Gedanken sind bei allen, die durch dieses beunruhigende Ereignis erschüttert wurden.“

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte, es sei „gut, dass Präsident Trump und seine Frau nach den jüngsten Ereignissen in Sicherheit sind“. Sie fügte hinzu: „Wir senden ihnen unseren Respekt. Gewalt darf niemals der Weg sein.“ Australiens Premierminister Anthony Albanese lobte die Reaktion auf den Vorfall: „Ich bin erfreut zu hören, dass der Präsident und die First Lady sowie alle Teilnehmer des White House Correspondents‘ Dinner in Sicherheit sind. Wir würdigen die Arbeit des Secret Service und der Strafverfolgungsbehörden für ihr schnelles Handeln.“

Auch US-Politiker aus Trumps Republikanischer Partei sowie aus den Reihen der Demokraten verurteilten den Vorfall. Die demokratische Senatorin Kirsten Gillibrand schrieb: „Politische Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie.“ Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte: „Lasst uns alle für ruhigere Zeiten beten und versuchen, Teil der Lösung zu sein, nicht des Problems.“ Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, deren Ehemann 2022 bei einem Entführungsversuch angegriffen wurde, erklärte: „Als jemand, dessen Familie politische Gewalt erlebt hat, sind meine Gebete bei dem verletzten Beamten und allen, die von dem Trauma dieser schrecklichen Vorfälle betroffen sind.“ Ein Agent wurde während des Vorfalls angeschossen, jedoch durch eine kugelsichere Weste geschützt. Während der Pressekonferenz versicherte Trump den Reportern, dass der nicht namentlich genannte Mann in „sehr guter Verfassung“ sei, und bestätigte, dass er im Krankenhaus behandelt werde.