Musik Prince-Nachlass weist KI-Vorwürfe um ‚Timeless‘ zurück

Prince musician singer - 2011 - Famous, Hop Farm concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2026, 12:00 Uhr

Der Nachlass von Prince hat reagiert, nachdem Fans behauptet hatten, dass auf seinem neuen posthum veröffentlichten Album 'Timeless' künstliche Intelligenz eingesetzt worden sei.

Der Nachlass von Prince hat auf Vorwürfe reagiert, wonach bei seinem posthum veröffentlichten Album ‚Timeless‘ künstliche Intelligenz zum Einsatz gekommen sein soll.

Fans hatten insbesondere beim Song ‚Calabama‘ Zweifel geäußert. Das Album erschien im vergangenen Monat und umfasst zehn bislang unveröffentlichte Aufnahmen, die Prince zwischen 1977 und 2016 einspielte. Zu hören sind frühe Demos, Studioaufnahmen aus den 80er- und 90er-Jahren, bislang wenig bekannte Songs aus den 2000er-Jahren sowie eine Live-Version von ‚How Come You Don’t Call Me Anymore?‘ aus dem Jahr 2016.

Nachdem einige Fans den Einsatz von KI vermutet hatten, reagierten NPG Records und das Prince Management Team auf Instagram. In ihrer Erklärung hieß es: „In der Bridge von ‚Calabama‘ ruft Prince in seinem Gesang zweimal nach ‚Bläsern‘. Auf der archivierten Mehrspuraufnahme befand sich an dieser Stelle jedoch eine Synthesizer-Spur, die diesen Part ausfüllte. Später spielten Bläser diesen Abschnitt ein.“ Entsprechend Princes Vorgehensweise bei zahlreichen früheren Aufnahmen seien Musiker, die mit ihm gearbeitet hatten, zusammengekommen, um seine Synthesizer-Spur durch die vorgesehene Bläserlinie zu ersetzen.

„Alle ursprünglich von Prince aufgenommenen Parts sind erhalten geblieben“, stellte das Team klar. Trompete, Saxofon und Posaune wurden demnach von Greg Boyer, Adrian Crutchfield und Lynn Grissett eingespielt. Die Musiker hatten enge Verbindungen zu Prince und wurden auf der Albumverpackung genannt. Anders als teilweise behauptet, seien bei keiner anderen Aufnahme auf ‚Timeless‘ nach seinem Tod Overdubs verwendet worden. „Selbstverständlich wurde bei keiner Musik von Prince KI eingesetzt“, hieß es weiter.

Zugleich bat das Team die Fans um „Freundlichkeit und Respekt“ und kündigte weitere Veröffentlichungen aus Princes Musikarchiv an. Der Nachlass sei riesig und von großer historischer Tiefe; viele Aufnahmen seien lediglich unfertig. „Einige mögen die Fertigstellung des unvollendeten Teils von ‚Calabama‘ ablehnen – selbst wenn dafür von Prince persönlich ausgewählte Musiker eingesetzt wurden und dies seiner kreativen Absicht entsprach“, fügte das Team hinzu. „Andere wiederum haben dies und die Musik insgesamt sehr unterstützt, wofür wir uns bedanken.“