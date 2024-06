Seit 1999 verheiratet Prinz Edward und Herzogin Sophie: So feiern sie ihre Silberhochzeit

Herzogin Sophie und Prinz Edward haben 1999 geheiratet. (hub/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 08:46 Uhr

Prinz Edward und Herzogin Sophie beschenken zu ihrem Hochzeitstag auch die Royal-Fans. Die beiden haben ein neues Porträt veröffentlicht.

Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (59) feiern ihr 25-jähriges Ehejubiläum mit einem neuen Porträt. Auf dem Bild ist der 60-Jährige zu sehen, wie er hinter seiner Ehefrau steht und seine Arme um ihre Taille legt. Sie hat auf dem Foto ihre Hände auf die ihres Mannes gestützt und lehnt ihren Kopf an seinen.

Das Foto wurde laut Medienberichten am 10. Juni von dem Fotografen Chris Jelf im Garten ihres Hauses in Bagshot Park in Surrey aufgenommen. Jelf zeigt das Bild auf Instagram und schreibt dazu: "Herzlichen Glückwunsch… 25 Jahre! Ein neues Bild zur Feier der Silberhochzeit des Herzogs und der Herzogin von Edinburgh wurde veröffentlicht." Die Royals sind auf dem Schnappschuss leger gekleidet. Das Paar hat seine Outfits aufeinander abgestimmt, Sophie trägt eine hellbraune Wildlederjacke, Edward eine braune Tweedweste.

Prinz Edward und Herzogin Sophie sind wichtige Stütze für die Monarchie

Prinz Edward, der jüngste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), und Herzogin Sophie heirateten 1999 in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor – demselben Ort, an dem sich 2018 auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sowie Prinzessin Eugenie (34) und Jack Brooksbank (38) das Jawort gaben.

Edward und Sophie sind in den letzten Jahren zu wichtigen Mitgliedern des Königshauses aufgestiegen. Die Zahl der arbeitenden Royals hatte sich zuletzt auch deutlich verringert. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind von ihren königlichen Aufgaben zurückgetreten und auch Prinz Andrew (64) musste sich aufgrund seiner Beziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

In diesem Jahr haben sich Edwards Bruder König Charles (75) und dessen Schwiegertochter, Prinzessin Kate (42), aufgrund von Krebserkrankungen ebenfalls zeitweise zurückgezogen, sodass andere Royals als Repräsentanten der Monarchie in den Vordergrund treten mussten. Edward und Sophie waren zu Beginn dieses Jahres nach Prinzessin Anne (73) die Royals mit den meisten Terminen.