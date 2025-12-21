Stars Prinz George hilft beim Weihnachtsessen in Obdachlosenorganisation

Princes William and George with The Passage's head chef, Claudette December 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2025, 10:43 Uhr

Der älteste Sohn von Prinz William begleitete seinen Vater zur Obdachlosenorganisation The Passage in London.

Prinz George hat dabei geholfen, ein Weihnachtsessen für Obdachlose auszugeben.

Der Zwölfjährige begleitete seinen Vater Prinz William Anfang dieser Woche zu The Passage in London – 32 Jahre nachdem William gemeinsam mit seiner Mutter, der verstorbenen Prinzessin Diana, die Unterkunft besucht hatte. Mick Clarke, Geschäftsführer von The Passage, sagte, George sei „sehr bereit“ gewesen, tatkräftig bei den Vorbereitungen für das Essen mit anzupacken.

„Es ging im Grunde darum: ‚Bist du bereit, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken?‘ Und das war er absolut. Ganz wie sein Vater eigentlich – er wollte einfach mithelfen“, erzählte Mick. „Ein wirklich lieber Junge, so würde ich ihn beschreiben, und er schien sich sehr für unsere Arbeit zu interessieren, besonders für die Gespräche mit Menschen, die unsere Angebote genutzt haben.“

William und George lieferten sich beim Zubereiten des Essens sogar einen kleinen Wettbewerb. „William war für den Rosenkohl zuständig und machte ihn fertig für den Dampfgarer, und Prinz George half bei den Yorkshire Puddings“, verriet Mick.

George signierte das Gästebuch von The Passage auf derselben Seite, auf der Diana und William im Dezember 1993 unterschrieben hatten. „Es war ein schöner, bewegender Moment – besonders, als Prinz William George sagte: ‚Das ist die Unterschrift meiner Mutter. Das war das erste Mal, dass sie mich hierhergebracht hat'“, berichtete Mick. William sei sehr stolz gewesen, diesen Moment mit seinem ältesten Sohn teilen zu können. „George war davon fasziniert. Er meinte nur: ‚Wow, okay.'“

George half außerdem gemeinsam mit Freiwilligen dabei, Care-Pakete mit rund 30 Artikeln zusammenzustellen – darunter 10-Pfund-Gutscheine der Backwarenkette Greggs, Hygieneartikel, Snackriegel und Socken. Diese Pakete werden an Menschen verteilt, die nicht am Weihnachtsessen teilnehmen können. Zudem half er beim Schmücken eines Weihnachtsbaums, der von der Westminster Abbey gespendet worden war