Stars Prinz Harry bezeichnet Sir David Attenborough als ‚weltlichen Heiligen‘

Prince Harry Nottingham September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 09:00 Uhr

Prinz Harry hat Sir David Attenborough als einen „weltlichen Heiligen“ bezeichnet.

Der Herzog von Sussex (41) würdigte den legendären Naturfilmer anlässlich seines 100. Geburtstags am Freitag (08. Mai) mit einem Essay für das Magazin ‚Time‘, in dem er den TV-Star für seine „Menschlichkeit“ lobte und dafür, andere Menschen zum Schutz der Natur zu inspirieren. Harry schrieb: „Für fast jeden, der im Vereinigten Königreich aufgewachsen ist, ist Sir David Attenborough mehr als nur ein Moderator, er ist ein weltlicher Heiliger. Er ist eine Institution, die genauso zum nationalen Selbstverständnis gehört wie eine Tasse Tee. Sein beinahe flüsternder Ton war der sanfte Klangteppich vieler Zuhause – eine gemeinsame Erfahrung, die die Naturdokumentation am Wochenende zu einem nationalen Ritual machte.“

Der Royal betonte weiter, Attenboroughs Leidenschaft für die Natur habe Umweltprobleme ins öffentliche Bewusstsein gerückt und unzählige Menschen dazu motiviert, ihren Beitrag zu leisten. Er schrieb: „Er hat sich das Vertrauen der Welt verdient, indem er uns einfach gezeigt hat, dass unsere Umwelt Wertschätzung verdient. Er verlangte nicht nach Aufmerksamkeit, sondern zog uns mit dem Wunder der Natur in seinen Bann.“

Attenboroughs ruhiges Auftreten und das völlige Fehlen irgendeiner erkennbaren Agenda machten seine Warnungen laut Harry umso dringlicher. Denn, wie der Prinz weiter ausführt, wenn ein Mann, der buchstäblich alles gesehen hat, beginne, den Verlust der Stabilität unseres Planeten zu beschreiben, dann wolle er nicht provozieren. „Er berichtet von den Frontlinien eines Planeten, den er länger und intensiver kennt als fast jeder andere lebende Mensch“, steht es weiter zu lesen. Harry lobte außerdem Attenboroughs Nutzung sozialer Medien, um jüngere Generationen zu erreichen, und erklärte, er schenke der Menschheit „sowohl ein Geschenk als auch eine Verantwortung“, den Planeten zu schützen.