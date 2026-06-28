Stars Prinz Harry bringt seine Familie möglicherweise doch nicht nach Großbritannien

Prince Harry Nottingham September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2026, 11:19 Uhr

Eigentlich wollte der britische Royal mit seiner Frau Meghan Markle und den gemeinsamen Kindern nach Großbritannien reisen. Doch nun scheint der Plan in Gefahr zu sein.

Prinz Harry könnte seine Ehefrau Meghan Markle und die gemeinsamen Kinder doch nicht nach Großbritannien bringen, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass sie keinen Polizeischutz erhalten werden.

Der Herzog von Sussex soll nächsten Monat für fünf Tage im Rahmen seiner Invictus Games und anderer wohltätiger Projekte in seine Heimat zurückkehren. Obwohl geplant war, dass ihn Meghan sowie ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) begleiten, könnte dies nun möglicherweise nicht mehr der Fall sein. Laut der Zeitung ‚The Telegraph‘ wurde Harry mitgeteilt, dass sein Antrag auf ein Sicherheitspaket für den Besuch abgelehnt wurde.

Ein Insider kritisierte das Innenministerium und das für die Bewertung der Sicherheitslage zuständige Gremium dafür, „absichtlich Bedingungen zu schaffen, die es nahezu unmöglich machen“, dass die Familie ihren Verpflichtungen in Großbritannien nachkommen könne. Denn staatlich finanzierter Polizeischutz stehe ihnen nur innerhalb königlicher Residenzen zu. Die Familie – die in Kalifornien lebt – soll eine Einladung von König Charles erhalten haben, einen Teil ihres Aufenthalts in einer königlichen Unterkunft zu verbringen. Um welche Residenz es sich handelt, wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Ein Insider aus dem Umfeld der Sussexes sagte gegenüber ‚The Telegraph‘: „Die unsichere Sicherheitslage und die endlosen Spekulationen darüber, wo die Familie untergebracht sein wird, machen die Planung und die Logistik für das private Sicherheitsteam zunehmend schwieriger.“ In weniger als zwölf Monaten habe es drei separate Vorfälle in Großbritannien gegeben, bei denen eine Person „bis auf wenige Meter an den Herzog herangekommen“ sei. Als ehemaliger Soldat habe Harry gut mit der Situation umgehen können. „Die größte Sorge aller ist, welche Auswirkungen solche Momente auf die Kinder haben könnten“, ergänzte der Insider.

Harry – der derzeit 28 Tage im Voraus ankündigen muss, wenn er Großbritannien besuchen möchte, wobei die Sicherheitsmaßnahmen jeweils individuell entschieden werden – soll „verzweifelt“ darauf hoffen, dass seine Kinder ihren Großvater sehen können. Zuletzt traf Charles seine Enkel 2022, als die Familie für die Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth nach Großbritannien reiste.