Stars Prinz Harry und Meghan sollen heimlich auf abgelegenen schottischen Insel Urlaub gemacht haben

Meghan, Duchess of Sussex, Prince Harry Avalon 10.10.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 09:00 Uhr

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, sollen während ihrer Reise ins Vereinigte Königreich heimlich auf einer abgelegenen schottischen Insel Urlaub gemacht haben.

Das Paar und seine beiden Kinder, die in den USA leben, besuchten Anfang dieses Monats für kurze Zeit Großbritannien. Dabei trafen sie Harrys Vater, König Charles, in dessen Landsitz Highgrove House in Gloucestershire und verbrachten außerdem Zeit mit Harrys Onkel Charles Spencer auf Althorp, dem Anwesen, auf dem Harrys verstorbene Mutter Prinzessin Diana aufgewachsen war.

Nun wurde bekannt, dass die Familie auch nach Schottland reiste und Berichten zufolge auf der privaten Insel Tanera Mòr übernachtete, die dem Hedgefonds-Milliardär Ian Wace gehört. Wie die Zeitung ‚Daily Mail‘ berichtet, hielten sich die in Kalifornien lebenden Royals und ihre beiden Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, Anfang des Monats während ihres Großbritannien-Aufenthalts auf Tanera Mòr auf. Die Insel – die größte der Summer Isles – liegt vor der Nordwestküste Schottlands und wurde 2017 von Harrys und Meghans milliardenschwerem Freund Ian Wace für 1,7 Millionen Pfund gekauft. Wace soll rund 100 Millionen Pfund in die Modernisierung der Insel investiert haben. Unter anderem wurden Straßen gebaut, Gebäude restauriert und 100.000 Bäume gepflanzt.

Harry und Meghan beendeten ihre Großbritannienreise Anfang dieses Monats. Zuvor hatten sie einen Familienurlaub in Europa verbracht. Berichten zufolge wohnten sie dabei auf einem Anwesen in Portugal.

Harry soll im September in seine Heimat zurückkehren, um an mehreren Veranstaltungen rund um die WellChild Awards teilzunehmen, die später in diesem Jahr in London stattfinden. Die Zeitung ‚The Sun‘ hatte zuvor berichtet, dass Harry erneut die Möglichkeit erhalten werde, im Buckingham Palace zu übernachten, nachdem es bei seiner Sommerreise wegen seiner Unterkunft zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war. Diese Pläne scheiterten offenbar, weil Harry seine Reiseabsichten nicht rechtzeitig mitgeteilt hatte. Laut der Zeitung gehen Insider jedoch davon aus, dass Harry „dieses Mal das neue Angebot, im Palast zu übernachten, deutlich früher annehmen wird“.

Harrys jüngste Reise nach Großbritannien wurde von einer öffentlichen Auseinandersetzung über seine Unterbringung im Palast überschattet. Sein Team hatte zunächst angekündigt, dass er während eines Teils seines Aufenthalts im Buckingham Palace wohnen werde, später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall sein würde. Insider erklärten, Harry habe nicht rechtzeitig offiziell auf das Angebot des Königs reagiert, in einer königlichen Residenz zu übernachten. Deshalb sei ihm mitgeteilt worden, dass er nicht mehr im Buckingham Palace wohnen könne, da eine Mindestvorlaufzeit erforderlich sei, um Gäste unterbringen und das Personal des königlichen Haushalts entsprechend einteilen zu können. Ein Sprecher des 41-jährigen Royals räumte ein, dass die Entscheidung „enttäuschend“ gewesen sei, und warf dem Palast vor, das Angebot „im letzten Moment“ zurückgezogen zu haben. Harrys Verzögerung sei darauf zurückzuführen gewesen, dass er Sicherheitsmaßnahmen organisieren musste, nachdem bestätigt worden war, dass er keinen offiziellen Polizeischutz erhalten würde.