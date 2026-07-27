Stars Prinz Harry soll im September Aufenthalt im Buckingham Palace angeboten werden

Prince Harry Attends The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 10:00 Uhr

Prinz Harry soll Berichten zufolge erneut die Möglichkeit erhalten, im Buckingham Palace zu übernachten, wenn er im September ins Vereinigte Königreich zurückkehrt.

Der Herzog von Sussex plant angeblich noch in diesem Jahr eine weitere Reise in seine Heimat, um an mehreren Terminen rund um die WellChild Awards teilzunehmen, die später in diesem Jahr in London stattfinden.

Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtet nun, Harry werde erneut die Gelegenheit erhalten, im Palast zu übernachten, nachdem es bei seiner Sommerreise zuvor zu Unstimmigkeiten über seine Unterkunft gekommen war. Diese Reise war offenbar daran gescheitert, dass Harry nicht früh genug über seine Pläne informiert hatte. Die Zeitung berichtet jedoch, Insider hätten angedeutet, Harry werde „das neue Angebot, im Palast zu übernachten, dieses Mal weit im Voraus annehmen“.

Harry, der in Kalifornien lebt, hatte für Juli eine Reise ins Vereinigte Königreich organisiert, doch der Besuch wurde von einem öffentlichen Streit über seine Unterkunft im Palast überschattet. Harrys Team hatte zunächst angekündigt, dass er während eines Teils seiner Reise in der königlichen Residenz des Buckingham Palace untergebracht sein werde. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall sein würde. Insider erklärten, Harry habe nicht rechtzeitig formell auf das Angebot des Königs reagiert, in einer königlichen Residenz zu übernachten. Daher sei ihm mitgeteilt worden, dass er nicht mehr im Buckingham Palace bleiben könne, weil eine Mindestvorlaufzeit erforderlich sei, damit Gäste angemessen empfangen und Mitarbeiter des königlichen Haushalts bereitgestellt werden könnten.

Der Vertreter des 41-jährigen Royals räumte ein, die Entscheidung sei „enttäuschend“, und warf dem Palast vor, das Angebot „im letzten Moment“ zurückgezogen zu haben. Harrys Verzögerung sei darauf zurückzuführen gewesen, dass er Sicherheitsmaßnahmen organisieren musste, nachdem bestätigt worden war, dass er keinen offiziellen Personenschutz erhalten würde.

Harry übernachtete in Althorp bei seinem Onkel Charles Spencer und wurde später von seiner Ehefrau Meghan und ihren beiden Kindern begleitet. Diese erhielten die Gelegenheit, ihren Großvater König Charles bei einem privaten Treffen in Highgrove, dem Landsitz des Monarchen in Gloucestershire in England, zum ersten Mal seit vier Jahren wiederzusehen. Von dem Wiedersehen wurden keine Bilder veröffentlicht, und weitere Einzelheiten würden nicht bekannt gegeben, da es sich um „eine private Familienangelegenheit“ gehandelt habe, erklärte der Palast.

Das Treffen markierte das erste Mal seit Juni 2022, dass Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Vereinigten Königreich waren. Damals waren sie zu den Feierlichkeiten anlässlich des Platinjubiläums der verstorbenen Königin Elizabeth angereist.