Stars Prinz Harry hofft auf gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit König Charles

Prince Harry - The Invictus "1 Year To Go" Event In Birmingham - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 11:00 Uhr

Prinz Harry hofft auf gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit König Charles.

Prinz Harry hofft Berichten zufolge darauf, im kommenden Jahr gemeinsam mit seinem Vater König Charles einen seltenen öffentlichen Auftritt zu absolvieren.

Der 41-jährige Herzog von Sussex legte 2020 seine Aufgaben als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie nieder und zog mit seiner Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, nach Kalifornien. Seitdem kehrte er nur zu wenigen Anlässen nach Großbritannien zurück, unter anderem zu den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Queen im Sommer 2022, zu deren Beisetzung im selben Jahr sowie zur Krönung von König Charles im Mai 2023, bei der er nur kurz anwesend war. Ein neuer Bericht legt nun nahe, dass Harry sich wünscht, 2027 bei seinen Invictus Games in Birmingham gemeinsam mit seinem Vater aufzutreten. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Mirror‘: „Harry verfolgt damit zwei Ziele. Er würde sich die Unterstützung des Königs bei den Spielen sehr wünschen. Gleichzeitig würde die Anwesenheit seines Vaters seinem Argument für Sicherheitsmaßnahmen zugunsten seiner Familie, die ihn auf der Reise begleiten soll, deutlich mehr Gewicht verleihen.“ Ein weiterer Insider ergänzte: „Das kommende Jahr ist für Harry von großer Bedeutung. Er ist fest entschlossen, dass die Birmingham Games die besten aller Zeiten werden. Es würde ihm unglaublich viel bedeuten, seinen Vater dort an seiner Seite zu haben.“

Harry war bereits im Juli in Großbritannien und wurde später von seiner Frau Meghan sowie den gemeinsamen Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, begleitet. Bei einem privaten Treffen auf Highgrove, dem Landsitz des Monarchen in Gloucestershire, konnten die beiden ihren Großvater König Charles erstmals seit vier Jahren wiedersehen. Wie der Palast mitteilte, wurden von dem Familientreffen keine Fotos veröffentlicht. Weitere Einzelheiten werde es ebenfalls nicht geben, da es sich um einen „privaten Familienanlass“ gehandelt habe.

Für Archie und Lilibet war es der erste Aufenthalt in Großbritannien seit Juni 2022, als sie zu den Feierlichkeiten anlässlich des Platinjubiläums der verstorbenen Königin Elizabeth II. angereist waren. Überschattet wurde Harrys Reise im Juli von Berichten über seine geplante Unterbringung im Buckingham-Palast. Diese kam demnach nicht zustande, weil er seine Reisepläne angeblich nicht früh genug angekündigt hatte und sich deshalb eine andere Unterkunft suchen musste. Im September soll Harry erneut nach Großbritannien reisen, um mehrere Termine rund um die WellChild Awards wahrzunehmen, die später in diesem Jahr in London stattfinden. Berichten zufolge wurde ihm erneut angeboten, während seines Aufenthalts im Buckingham-Palast zu wohnen. Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtet, Harry werde „diesmal das neue Angebot annehmen und seinen Aufenthalt im Palast rechtzeitig im Voraus planen“.