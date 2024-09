Stars Prinz Harry: Er übernachtete bei Familie Spencer

Prince Harry at the ESPY Awards July 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 18:00 Uhr

Prinz Harry soll auf seiner jüngsten Reise nach Großbritannien im Ahnenhaus seiner Mutter Prinzessin Diana übernachtet haben.

Der 39-jährige Herzog von Sussex wohnte bei seinem Onkel Charles Spencer auf dem Anwesen Althorp House, nachdem er am 29. August überraschend bei der Trauerfeier für seinen verstorbenen Onkel Lord Robert Fellowes erschienen war, wie ‚People‘ berichtet. Harrys Onkel war mit Dianas Schwester Lady Jane verheiratet gewesen. Ihm wurde bei dem Gottesdienst gedacht, an dem auch Prinz William (42) und Dianas andere Schwester, Lady Sarah McCorquodale, teilnahmen.

Die Zeremonie fand zwei Tage vor dem 27. Todestag von Diana statt, die am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Ihr Bruder Charles erinnerte sich am Jahrestag ihres Todes in einer emotionalen Hommage in den sozialen Medien, die er am Samstag (31. August) veröffentlichte, an seine Schwester. Er teilte ein Bild, das verschiedene Fotos und Zeitungsausschnitte zeigte, in denen es um Diana geht – darunter ein Artikel über ihre Taufe und ein Schnappschuss des verstorbenen Royals, der als junges Mädchen draußen spielt. Charles verzichtete jedoch darauf, eine Bildunterschrift in den bewegenden Beitrag aufzunehmen. Er ist das jüngste von fünf Kindern von John Spencer und Frances Shand Kydd. Charles wuchs mit seinen drei älteren Schwestern auf – Sarah, die älteste, geboren 1955, gefolgt von Jane, die 1957 zur Welt kam, und Diana, die 1961 geboren wurde. Er hatte auch einen älteren Bruder namens John, der 1960 geboren wurde, aber nur wenige Stunden später starb. Charles gab nach Dianas Tod zu, dass er von dem Gefühl verfolgt wurde, dass er mehr hätte tun können, um sie vor ihrem tragischen Ende zu retten. Er erzählte ‚People‘: „Man denkt immer, Gott, ich wünschte, ich hätte sie beschützen können. Es war nur… Es war herzzerreißend.“