Stars Prinz Harry kehrt in die USA zurück

Prince Harry Attends The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 09:00 Uhr

Prinz Harry wird noch in diesem Monat in die USA zurückkehren, nur wenige Wochen, nachdem er gemeinsam mit seiner Familie wieder nach Großbritannien gezogen ist.

Der Herzog von Sussex wird am 22. und 23. September am Jahrestreffen der Clinton Global Initiative in New York City teilnehmen. Harry, seine Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, sowie ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) hatten Kalifornien Ende August verlassen, um auf unbestimmte Zeit nach England zu ziehen. Für Harry steht nun jedoch bereits wieder eine Reise in die Vereinigten Staaten an.

Der 41-Jährige hatte schon 2024 an der Veranstaltung der Clinton Global Initiative teilgenommen. In diesem Jahr gehört er zu einem Teilnehmerfeld, zu dem unter anderem Model Chrissy Teigen, Wissenschaftsmoderator Bill Nye und LinkedIn-Mitbegründer Reid Hoffman zählen. Das Treffen steht unter dem Motto ‚How Do We Get It Right?‘. Die Organisation erklärte, angesichts zunehmender gesellschaftlicher Spannungen, politischer Spaltungen und Kürzungen staatlicher Fördermittel solle eine positive Vision für die Zukunft entwickelt werden.

Auf der Agenda stehen unter anderem Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz, Klima- und Energiefragen, Demokratie, gesellschaftliches Vertrauen, der Schutz von Journalisten, humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Chancen sowie Forschung und Gesundheit. Auch die Frage, wie gesellschaftliche Institutionen gestärkt werden können, soll eine zentrale Rolle spielen.

Noch vor seiner Reise nach New York absolviert Harry seine ersten öffentlichen Termine in Großbritannien seit seiner Rückkehr. Am 21. September wird er an der jährlichen Preisverleihung von WellChild in London teilnehmen. Seit 18 Jahren ist der Prinz Schirmherr der Organisation. Vor der Zeremonie wird Harry bei einem privaten Empfang junge Preisträger und deren Familien treffen. Außerdem soll er den Preis für das ‚Inspirational Child‘ im Alter von vier bis sechs Jahren überreichen und eine Rede halten. „Es ist immer ein Privileg, Teil der WellChild Awards zu sein“, erklärte Harry im Vorfeld. Besonders freue er sich darauf, Kinder, Familien und Fachkräfte zu treffen, „deren Mut und Entschlossenheit uns alle inspirieren“. In diesem Jahr habe die Veranstaltung für ihn eine zusätzliche Bedeutung, da das WellChild-Nurse-Programm sein 20-jähriges Bestehen feiere. In diesen zwei Jahrzehnten seien Tausende Kinder und Familien unterstützt worden, damit die Betroffenen mehr Zeit zu Hause verbringen könnten.

Zu Harrys weiteren Verpflichtungen im September gehören der Start der Bildungsinitiative INSPIRE sowie die ersten Invictus Spirit Awards. Ob Meghan ihn zu einem der Termine in Großbritannien oder New York begleiten wird, ist bislang nicht bekannt.