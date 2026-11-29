Stars Prinz Harry trifft König Charles offenbar heimlich auf Balmoral

Prince Harry The Duke Of Sussex Attends The 2026 Invictus Spirit Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2026, 13:00 Uhr

Prinz Harry soll sich auf dem schottischen Landsitz Balmoral unter vier Augen mit König Charles getroffen haben.

Prinz Harry soll seinen Vater König Charles auf dessen schottischem Anwesen Balmoral zu einem privaten Treffen besucht haben.

Nach Jahren der Entfremdung könnte die Begegnung ein Zeichen für eine mögliche Annäherung zwischen Vater und Sohn sein. Wie die Zeitung ‚Sun on Sunday‘ berichtet, hatte Charles (78) seinen Sohn (42) für das Wochenende vom 17. Oktober auf sein Anwesen eingeladen. Das bislang nicht öffentlich bekannte Treffen soll ohne Königin Camilla (79), Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (45) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) stattgefunden haben.

Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung: „Es besteht der Wunsch, ein gutes Verhältnis zu bewahren.“ Charles soll sich in Birkhall, seinem privaten Wohnsitz auf dem Balmoral-Gelände, aufgehalten haben. Camilla besuchte unterdessen den British Champions Day in Ascot in der Grafschaft Berkshire. Vertreter sowohl von Harry als auch von Charles lehnten eine Stellungnahme ab. Es soll sich um das erste Treffen seit der mutmaßlichen Rückkehr der Sussexes nach Großbritannien Ende August gehandelt haben.

Bereits im Frühsommer hatte es ein Familientreffen auf Charles‘ Anwesen Highgrove in Gloucestershire gegeben. Damals waren neben dem König auch Camilla, Meghan, Archie und Lilibet dabei. Der Buckingham-Palast bestätigte die Zusammenkunft öffentlich. Die jüngste Begegnung fand kurz vor der Veröffentlichung eines Interviews mit Harry im Magazin ‚GQ‘ statt. Darin sprach er über seinen Wunsch, die Differenzen innerhalb seiner Familie beizulegen. „Bei allem, was sonst in der Welt passiert, ist Versöhnung das Wichtigste“, betonte der Royal. Alte Verletzungen blieben zwar bestehen, doch es sei wichtig, die Vergangenheit loszulassen. Er selbst wolle die familiären Konflikte nicht weiterführen.

Zudem stellte Harry klar, dass manche Menschen eine Versöhnung offenbar nicht wollten, er selbst aber daran interessiert sei. Aus seinem Umfeld wurde allerdings dementiert, dass sich diese Aussagen gezielt gegen seinen älteren Bruder Prinz William (44) richteten. Das Verhältnis der beiden hatte sich seit dem Rückzug der Sussexes aus ihren royalen Pflichten im Jahr 2020 zunehmend verschlechtert.

In den vergangenen Wochen absolvierte Harry mehrere öffentliche Termine. Während Charles am Remembrance Sunday an den Gedenkfeiern am Cenotaph in London teilnahm, besuchte Harry einen Gottesdienst in Brackley, Northamptonshire. Anschließend reiste er mit Meghan zum Armistice Day nach Brüssel, wo es um die Sicherheit von Kindern im Internet ging. Danach besuchte er die Superhumans War Trauma Conference in der Ukraine.