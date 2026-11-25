Film Macaulay Culkin und Constance Wu spielen in geheimnisvollem Filmprojekt mit

Macaulay Culkin attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 11:00 Uhr

Macaulay Culkin und Constance Wu spielen in einem geheimnisvollen Filmprojekt mit.

Macaulay Culkin und Constance Wu haben sich Rollen in einem bislang namenlosen Filmprojekt gesichert.

Der Schauspieler aus ‚Kevin – Allein zu Haus‘ und der Star aus ‚Crazy Rich Asians‘ gehören zu einer hochkarätigen Besetzung für das Regiedebüt von Walter Woodman. Inhaltlich soll sich der Film mit dem Erwachsenwerden vor dem Hintergrund der Entstehung des Internets beschäftigen. Wie das Branchenmagazin ‚Deadline‘ berichtet, stehen neben Culkin und Wu auch Ken Leung, Veronika Slowikowska, David Klein und Ethan Eng vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von Woodman, der auch Mitglied des Kollektivs Shy Kids ist, sowie Gregory Calderone, Sidney Leeder, Patrick Cederberg und Alexander Weinstein. Produziert wird das Projekt vom Filmstudio A24. Weitere Einzelheiten zur Handlung oder ein möglicher Kinostart sind bislang nicht bekannt.

Culkins Engagement kommt zu einem Zeitpunkt, an dem auch über eine mögliche Rückkehr zu seiner berühmtesten Filmrolle spekuliert wird. Wie ‚Variety‘ berichtet, arbeitet Disney offenbar an einer weiteren Fortsetzung von ‚Kevin – Allein zu Haus‘. Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem letzten Auftritt als Kevin McCallister könnte der heute 46-Jährige erneut Teil des Franchise werden. Dem Bericht zufolge soll Culkin gemeinsam mit den Filmemachern Seth Rogen und Evan Goldberg an einer frühen Drehbuchfassung arbeiten. Die beiden Produzenten wollen das Projekt voraussichtlich über ihre Produktionsfirma Point Grey realisieren. Konkrete Angaben zur Handlung, zur weiteren Besetzung oder zu einem Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Culkin spielte Kevin erstmals 1990 im Originalfilm und kehrte zwei Jahre später in ‚Kevin – Allein in New York‘ zurück. Beim dritten Teil aus dem Jahr 1997 war er nicht mehr dabei. Stattdessen übernahm Alex D. Linz die Hauptrolle. Danach folgten drei weitere Produktionen, darunter zwei Fernsehfilme und der 2021 veröffentlichte Disney+-Film ‚Nicht schon wieder allein zu Haus‘. Eine Neuauflage des Originals sieht Regisseur Chris Columbus allerdings kritisch. Der Filmemacher, der die ersten beiden Filme inszenierte, betonte gegenüber ‚Variety‘, wie wichtig die verstorbene Schauspielerin Catherine O’Hara für den Erfolg gewesen sei. Sie verkörperte Kevins Mutter Kate McCallister. „Catherine ist, wie ich schon immer gesagt habe, 50 Prozent von ‚Kevin – Allein zu Haus‘. Der Film lebt von diesem Zusammenspiel: Catherine O’Hara und Macaulay Culkin. Ohne diese beiden gäbe es den Film in dieser Form nicht, denn sie bilden sein emotionales Zentrum“, erklärte Columbus.

Eine weitere Geschichte rund um die Familie McCallister könne er sich grundsätzlich dennoch vorstellen. Die bisherigen Fortsetzungen nach den ersten beiden Filmen bezeichnete er allerdings als wenig überzeugend. Entscheidend sei stets die Besetzung gewesen, wie auch das Beispiel des Klassikers ‚Die Goonies‘ zeige. Ein weiteres gemeinsames Abenteuer von Culkin und O’Hara sei nun allerdings nicht mehr möglich. Die Schauspielerin starb 2026. Gerade deshalb dürfte eine Fortsetzung mit der ursprünglichen emotionalen Konstellation kaum umzusetzen sein.