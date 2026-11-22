Stars Prinz Harry und Herzogin Meghan sind derzeit ‚an einem sehr guten Punkt‘

Prince Harry and Meghan Duchess of Sussex in Birmingham - October 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2026, 13:00 Uhr

Den Sussexes geht es nach ihrem Umzug von Kalifornien nach Großbritannien offenbar richtig gut.

Prinz Harry und Herzogin Meghan scheinen sich in ihrem neuen Alltag in Großbritannien gut eingelebt zu haben.

Freunde des Paares sind überzeugt, dass der Umzug aus Kalifornien für die gesamte Familie die richtige Entscheidung war. Die Sussexes sind vor Kurzem gemeinsam mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), nach Großbritannien gezogen. Gegenüber dem US-Magazin ‚Us Weekly‘ verriet ein Insider, dass sich die beiden dort inzwischen sehr wohlfühlen: „Meghan und Harry haben sich darauf konzentriert, sich in ihrem Leben in Großbritannien einzuleben. Tatsächlich sind sie gerade an einem sehr guten Punkt und sie sind dort glücklich.“

Das royale Paar habe sich nach einem Tapetenwechsel gesehnt und bewusst Abstand von seinem bisherigen Alltag nehmen wollen. „Mit dieser Entscheidung fühlen sie sich nun richtig angekommen und glücklich“, fügte der Insider hinzu. Kürzlich sprach Harry darüber, wie sich seine Familie an das Leben in Großbritannien gewöhnt. Dabei scherzte er, dass er versuche, seinen Kindern den amerikanischen Akzent abzugewöhnen. Archie und Lilibet hätten sich gut in ihrer neuen Umgebung eingelebt, nachdem sie den Großteil ihres Lebens in Kalifornien verbracht hatten. Bei einem Auftritt in der Sendung ‚This Morning‘ witzelte Harry: „Ich versuche, ihnen den Akzent auszutreiben.“ Über seine Tochter fügte er hinzu: „Lili kann ‚Mummyyyy‘ sehr gut nachmachen.“

Seit ihrem Schulstart im September hätten Archie und Lilibet deutlich an Selbstvertrauen gewonnen. Eine große Umstellung sei vor allem die Schuluniform gewesen. „Das ist ein großer kultureller Wandel“, stellte Harry fest. Auch für ihn selbst sei die Rückkehr nach Großbritannien eine positive Erfahrung. „Es ist großartig, wieder auf heimischem Boden zu sein“, betonte der 42-Jährige.

Das Leben im Ausland habe ihm eine andere Perspektive auf seine Heimat ermöglicht. „Natürlich hat sich vieles verändert, aber was London und Großbritannien angeht, ist es mein Zuhause“, erklärte der Sohn von König Charles. Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren Aufgaben als aktive Mitglieder des britischen Königshauses zurückgezogen und anschließend ihren Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegt.