Stars Michael Douglas gibt seltenes Update über Freund Jack Nicholson

Michael Douglas April 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 10:00 Uhr

Jack Nicholson geht es „gut“, und seit seinem Rückzug aus Hollywood verbringt er seine Tage damit, zu Hause „in Hausschuhen herumzulaufen“.

Das berichtet sein Freund Michael Douglas. Der 82-jährige ‚Wall Street‘-Star hat ein Update über seinen nur noch selten in der Öffentlichkeit stehenden Freund gegeben. Nicholson hatte sich nach der Veröffentlichung seines letzten Films, der romantischen Komödie ‚Woher weißt du, dass es Liebe ist?‘ (‚How Do You Know‘) aus dem Jahr 2010, aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.

Douglas verriet nun, dass Nicholson seinen Ruhestand genieße. Der Schauspieler äußerte sich während einer Veranstaltung im walisischen Swansea, bei der er seine neuen Memoiren ‚One Helluva Ride‘ vorstellte. Laut der Zeitung ‚The Independent‘ wurde Douglas nach seinem 89-jährigen Freund gefragt. „Ich hätte gerne einmal mit Jack zusammen vor der Kamera gestanden“, erklärte er und fügte hinzu, dass Nicholson nicht mehr arbeite und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe.

Douglas betonte allerdings, dass er seinen Freund weiterhin sehe und es ihm gut gehe. Nicholson verbringe seine Zeit inzwischen überwiegend zu Hause. „Er ist dort oben bei seinem Haus und läuft in seinen Hausschuhen herum“, berichtete Douglas. Er könne gut nachvollziehen, dass sein Freund seinen Ruhestand genieße. „Er hat sich das verdient“, sagte der Schauspieler und verwies darauf, dass Nicholson einige Jahre älter sei als er selbst.

Douglas ist derzeit damit beschäftigt, sein neues Buch zu bewerben, in dem er einige überraschende Enthüllungen über sein Privatleben macht. Unter anderem bestätigt er seine Liebesbeziehung mit Kathleen Turner und seine geheime Affäre mit Jeanne Tripplehorn. Außerdem gesteht er, dass er noch fünf andere Frauen traf, als seine spätere Ehefrau Catherine Zeta-Jones eine feste Beziehung mit ihm eingehen wollte. Er verriet, dass er an einem einzigen Tag fünf Telefonate führen musste, um diese Beziehungen zu beenden.

Zuvor hatte Catherine ihm klargemacht, dass sie nur dann mit ihm zusammen sein würde, wenn er aufhöre, andere Frauen zu treffen. Der Schauspieler lebte damals bereits getrennt von seiner ersten Ehefrau, der heute 70-jährigen Diandra Douglas, und traf sich mit fünf Frauen, als er begann, um Catherine zu werben. Auf sie aufmerksam geworden war er durch ihre beeindruckende Darstellung in ‚Die Maske des Zorro‘. Catherine machte allerdings schnell deutlich, dass sie nicht die sechste Frau in seinem Liebesleben werden würde.

In seinen Memoiren erinnert sich Douglas daran, dass Catherine Verständnis für seine Situation als frisch getrennter Mann gezeigt habe, selbst jedoch ausschließlich eine monogame Beziehung führen wollte. „Ich habe kein Interesse daran, mit dir auszugehen, wenn du gleichzeitig andere Frauen triffst“, habe sie ihm erklärt. Er müsse sich entscheiden, ob er die anderen Beziehungen fortsetzen oder mit ihr zusammen sein wolle.

Ihre klare Haltung habe einige sofortige organisatorische Maßnahmen erforderlich gemacht. „Warte hier, ich muss schnell fünf Anrufe erledigen“, habe Douglas zu ihr gesagt. Catherine sei überrascht gewesen, dass er tatsächlich fünf Frauen anrufen musste.