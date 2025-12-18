Stars Prinz Harry und Herzogin Meghan produzieren Hochzeitskomödie

Prince Harry and Meghan Duchess of Sussex - October 2025 - World Series - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 09:00 Uhr

'The Wedding Date' ist ein weiteres Projekt des royalen Paars für Netflix.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex produzieren eine romantische Komödie für Netflix.

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden im Rahmen ihrer kreativen Partnerschaft mit dem Streamingdienst über ihre Produktionsfirma Archewell Productions an ‚The Wedding Date‘ arbeiten. Auch Tracy Ryerson ist an dem Projekt beteiligt.

Die ‚Girls Trip‘-Drehbuchautorin Tracy Oliver wird den Bestseller-Roman von Jasmine Guillory adaptieren. Darin gibt sich eine karriereorientierte politische Strategin nach einer zufälligen Begegnung im Aufzug als die Begleitung eines Fremden zu einer Hochzeit aus – und entdeckt dabei ihren Glauben an die Romantik neu.

Die Nachricht folgt nur eine Woche nach der Bekanntgabe, dass das royale Paar über Archewell Productions auch als ausführende Produzenten einer neuen Dokumentation mit dem Titel ‚Cookie Queens‘ fungieren wird. In der Beschreibung der Dokumentation heißt es: „Fesselnd, offen und voller Herz begleitet der Film vier Mädchen im Alter von fünf bis zwölf Jahren und ihre Familien, während sie sich durch den jährlichen Wirbel aus Verkaufen, Streben und Erfolgen bewegen. Für diese Girl Scouts geht es beim Kekseverkaufen nicht nur um Thin Mints und Schwesternschaft – es ist ein Crashkurs im Unternehmertum.“

Der Herzogin liegt das Projekt besonders am Herzen, da sie in jungen Jahren selbst Mitglied der Girl Scouts war und damals durch den Verkauf von Keksen Spenden für die Gruppe sammelte. Die ehemalige Schauspielerin – die Harry 2018 heiratete – erklärte in einem Statement: „Als ehemalige Girl Scout, mit meiner Mutter als Gruppenleiterin, habe ich eine persönliche Verbindung zu diesem Film.“ Meghan fügte hinzu: „Ich bin stolz darauf, dass all unsere Gespräche und die Zusammenarbeit dazu geführt haben, dass Archewell Productions gemeinsam mit diesem preisgekrönten Team als Executive Producer diese unglaublich fesselnde Dokumentation realisieren kann.“