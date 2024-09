Prinz Harry feiert in wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag. Mit dem US-Magazin "People" sprach er über das beste Präsent, das er je bekommen hat.

Prinz Harry nähert sich seiner vierten Nullrunde: Am 15. September feiert der Royal im Exil seinen 40. Geburtstag. Mit "People" hat er über das beste Geschenk seines Lebens gesprochen.

Nach Jahren der Selbstreflexion und Abrechnung mit der Vergangenheit, aufgezeichnet in seinen Memoiren "Spare", konzentriert sich der Herzog von Sussex aktuell darauf, das Leben mit seiner Frau, Herzogin Meghan (43), und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in der amerikanischen Wahlheimat Kalifornien zu genießen. Zudem kümmert er sich darum, die Arbeit der gemeinnützigen Archewell Foundation voranzubringen, die er mit Meghan gegründet hat. Außerdem erscheint im Dezember Harrys neue Netflix-Dokumentation "Polo", deren Start erst Anfang der Woche auf X verkündet wurde.

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport. From Archewell Productions and Boardwalk Pictures. Premiering this December. pic.twitter.com/92vu4xYW8u

— Netflix (@netflix) September 9, 2024