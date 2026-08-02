Stars Prinz William gibt zu, dass er ein peinlicher Vater ist

Prince William, Catherine, George, Charlotte and Louis - Commonwealth Games - Aug 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2026, 12:00 Uhr

Die britischen Royals führten bei den Commonwealth Games ein offenes Gespräch über Sport und darüber, "peinliche" Eltern zu sein.

Prinz William und Prinzessin Kate sind ihren Kindern „peinlich“.

Die britischen Royals besuchten am Samstag (1. August) gemeinsam mit ihren drei Kindern – Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) – die Commonwealth Games im schottischen Glasgow. Bei einem Treffen mit Athleten des Team Wales sprach die Familie über ihre verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Zuvor hatten William und Kate im Velodrom Sir Chris Hoy und Dame Laura Kenny getroffen. Kate verriet, Letztere habe vorgeschlagen: „Kommt doch einfach mal vorbei und probiert es aus!“

Die 44-Jährige lachte: „Ich habe nur gesagt: Seid vorsichtig mit euren Wünschen, denn sie wollen uns auf ein Tandem im Velodrom setzen.“ Moderator Gethin Jones, einer der Teamverantwortlichen von Wales, sagte: „Oh bitte, bitte, das müssen wir unbedingt möglich machen.“ Para-Leichtathletin Olivia Breen scherzte: „Entweder das oder ihr müsst den London-Marathon laufen.“ William entgegnete: „Na gut. Wenn das die Alternative ist, dann auf jeden Fall das Tandem!“

Als die fünf eine Geschenktasche mit dem Trikot der walisischen Radsportmannschaft erhielten, witzelte Olivia, das Paar könne es bei seiner Tandemfahrt tragen. Daraufhin scherzte William: „Ihr kennt mich doch und Lycra!“ Er zog das Oberteil aus der Tasche, stellte jedoch fest, dass er eines der Kinder-Outfits in der Hand hielt, und witzelte: „Ich hole lieber nicht die Shorts heraus.“

Anschließend fragte Gethin die royalen Kids: „Würdet ihr Mama und Papa später gern gemeinsam auf einem Tandem im Velodrom sehen?“ Ohne zu zögern rief George: „Nein!“ Seine Mutter brach in Gelächter aus, während sein Vater zugab: „Wir sind euch ohnehin schon peinlich genug.“

Die Kinder sprachen auch über ihre eigenen sportlichen Erfolge, wobei Louis enthüllte, dass seine Schwester seine Leistungen eher kleinrede. Als sie sich mit Turnerinnen unterhielten, wandte sich Kate an ihren jüngsten Sohn und sagte: „Louis, du übst gerade deinen Handstand, oder?“ Er antwortete: „Ein bisschen. Aber Charlotte sagt, ich bin nicht gut.“

Die Zwillinge Abigail und Emily Roper fragten Charlotte außerdem, ob sie einen Handstand könne, was die Elfjährige bestätigte. Als George gefragt wurde, ob er einen Handstand schaffe, lachten er und Kate, bevor der Teenager gestand: „Ich bin schrecklich in allem, was Beweglichkeit erfordert.“