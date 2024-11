Er ist Oberst der Waliser Garde Prinz William in voller Soldatenuniform bei Militärübung

Prinz William nahm an einigen Übungen aktiv teil. (stk/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 14:43 Uhr

Prinz William hat dem Militär einen Besuch abgestattet. Als Ehrenoberst der Waliser Garde schmiss er sich in volle Soldatenmontur und wohnte mehreren Übungen bei.

Prinz William (42) ist nicht nur der Prinz von Wales und designierte Thronfolger von König Charles III. (76). Er hat auch diverse Militärwürden inne – unter anderem ist er der Honorary Colonel of the Welsh Guards, zu Deutsch Ehrenoberst der Waliser Garde. In dieser Funktion wohnte der Royal am Dienstagmorgen (26. November) mehreren Militärübungen des 1. Bataillons des britischen Garde-Grenadierregiments in der Hochebene Salisbury Plain im Süden Englands bei.

Vor und zwischen den diversen Übungen, bei denen laut "Daily Mail" scharfe Munition zum Einsatz kam, hielt Prinz William mehrere Ansprachen an die Soldaten und unterhielt sich mit dem Personal. Aufnahmen zeigen zudem, dass Prinz William bei einigen Übungen selbst Hand anlegte und etwa eine Drohne per Fernsteuerung lenkte. Was beinahe zwei Jahrzehnte nach Williams Einführung in den Militärdienst im Jahr 2006 als Offiziersanwärter auffällt: Die Camouflage-Uniform mitsamt Barett sitzt noch immer wie angegossen.

Ereignisreiche Monate liegen hinter der Waliser Garde

Auch seien ihm in Briefings die neuen Entwicklungen innerhalb der Einheit mitgeteilt worden. Nach rund zwei Jahren, in denen die Waliser Garde vor allem für zeremonielle Aufgaben eingeteilt war, soll sich durch die derzeit stattfindenden Übungen und Drills wieder für mögliche Kampfeinsätze gewappnet werden. Seit der Beerdigung der Queen, der anschließenden Krönung von König Charles sowie der "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des ersten Geburtstags des neuen Königs war die Waliser Garde zuletzt stark anderweitig gefordert gewesen.

Prinz William war am 9. September 2022 und somit nur einen Tag nach dem Tod der Queen zum Prinz von Wales ernannt worden, nachdem dessen Vater diesen Titel über 60 Jahre lang innehatte. Zum Ehrenoberst der Waliser Garde war er im darauffolgenden Jahr ernannt worden.