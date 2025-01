Besuch bei Earthshot-Finalisten Prinz William macht Fotografen nass: „So ziemlich der schönste Tag“

Prinz William hatte sichtlich Spaß, als er mit Schulkindern in Surrey Wasser in Richtung der Fotografen spritzte. (ae/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 15:07 Uhr

Die britischen Royals haben bekanntermaßen ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Presse. Einerseits brauchen sie die Publicity, andererseits werden die Fotografen mitunter zur Last. Bei einem Termin am Mittwoch bot sich für Prinz William nun eine ganz besondere Gelegenheit.

Ein Besuch beim Finalisten des Earthshot Prize 2024 ist für Prinz William (42) unerwartet zu einem der schönsten Tage seines Lebens geworden. Dies verriet er jedenfalls mit einem Augenzwinkern, bevor er zusammen mit einigen Kindern mit Wasser in Richtung Fotografen spritzte.

Video News

Spritzaktion mit Süßwasser

Der britische Thronfolger hat am Mittwoch das Biotechnologieunternehmen NatureMetrics in Guildford, Surrey, besucht, um mehr über deren Arbeit zu erfahren. Während des Pressetermins kam es zu einem lustigen Moment. Als William mit einer Gruppe von örtlichen Schulkindern und einer der Mitbegründerinnen zusammenstand, füllte er Spritzen mit Seewasser, wie ein von "Express" veröffentlichtes Video zeigt. Schließlich schlug ihm jemand vor, er könne damit doch auf die wartende Presse zielen und die Journalisten nass machen, woraufhin William witzelte: "Das ist so ziemlich der schönste Tag meines Lebens." Tatsächlich spritzte er dann gemeinsam mit den Kindern Wasser in Richtung der Fotografen – achtete dabei aber ganz königlich darauf, niemanden nass zu machen.

NatureMetrics ermöglicht es, Auswirkungen auf die Natur und Ökosysteme zu messen. Die Firma war einer der Finalisten in der Kategorie "Natur schützen und wiederherstellen" des Earthshot-Preises 2024, der im November in Südafrika verliehen wurde. Prinz William hat den Umweltpreis im Jahr 2020 ins Leben gerufen.