Doku über "Homewards"-Initiative Prinz William möchte royale Rolle nutzen um „zu helfen, wo ich kann“

Die von Prinz William und Prinzessin Kate ins Leben gerufene "Homewards"-Initiative will Obdachlosigkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre beenden. (lau/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 20:45 Uhr

Prinz William kämpft gegen die Obdachlosigkeit. In einem Dokumentarprogramm muss sich der Royal jetzt einer harten Nachfrage zu seinem Engagement stellen - und antwortet mit Bravour.

Bereits in rund zwei Wochen wird das Dokumentar-Programm "Prince William: We Can End Homelessness" (Dt. "Prinz William: Wir können Obdachlosigkeit beenden") im englischen TV erscheinen. In der Doku geht es um das erste Jahr der von Prinz William (42) selbst ins Leben gerufenen "Homewards"-Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Obdachlosigkeit zu beenden. In einem vorab veröffentlichten Clip aus dem Programm hat sich der Prinz von Wales und Ehemann von Prinzessin Kate (42) jetzt einer durchaus härteren Nachfrage gestellt.

Video News

Prinz William möchte "Menschen helfen, die in Not sind"

"Es wird einige Leute geben, die infrage stellen, ob Sie die richtige Person sind, um dieses Projekt und seine Bemühungen zur Beendigung der Obdachlosigkeit zu leiten. Wie würden Sie darauf reagieren?", wird Prinz William in dem Ausschnitt gefragt, den er selbst auch auf seinem offiziellen Instagram-Account geteilt hat.

Ruhig und bedacht antwortet William auf die Frage, dass er "keine andere Agenda" verfolge, als "Menschen zu helfen, die in Not sind". Das, so der Thronfolger, sehe er "als Teil meiner Rolle, denn warum sollte ich sonst hier sein, wenn ich diese Rolle nicht richtig nutze, um Menschen zu beeinflussen und ihnen zu helfen, wo ich kann?".

Die vom Fragesteller angesprochenen Zweifler könnten sich möglicherweise daran stören, dass William selbst mehrere luxuriöse Häuser und Wohnungen sein Eigen nennt, darunter seinen Hauptwohnsitz Adelaide Cottage in Windsor sowie Apartment 1A im Kensington Palast in London.

Überwältigender Zuspruch auf Instagram

Auf Instagram zeigten sich einige Nutzer begeistert über Williams Engagement für die Beendigung von Obdachlosigkeit. "Unser zukünftiger König. Er kennt sein Privileg und nutzt seine Macht und seinen Einfluss, um den Unterprivilegierten zu helfen", schreibt dort etwa eine Person.

"Liebe ihn! Er sieht genauso aus wie seine Mutter und führt ihre wohltätigen Arbeiten fort. Er hält ihr Vermächtnis am Leben!", kommentiert ein weiterer User dort, gefolgt von einem Herz-Emoji.

"Prince William: We Can End Homelessness" soll am 30. und 31. Oktober im britischen TV ausgestrahlt werden.

Prinzessin Diana lag der Kampf gegen Obdachlosigkeit am Herzen

Die von der Königlichen Stiftung des Prinzen und seiner Frau, Prinzessin Kate, ins Leben gerufene "Homewards"-Initiative will Obdachlosigkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre "selten, kurz und unwiederholbar" machen.

Prinz William sprach erst vor Kurzem darüber, wie ihn seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), dazu inspiriert hätte, Obdachlosigkeit zu beenden. "Ich habe mich von dem, was meine Mutter getan hat, inspirieren und leiten lassen, insbesondere im Hinblick auf die Obdachlosigkeit", sagte er in einem Trailer zu "We Can End Homelessness".

Als Kinder besuchten Prinz William und sein jüngerer Bruder Prinz Harry (40) mit ihrer Mutter oftmals Wohltätigkeitsorganisationen für Obdachlose. Ein Großteil von Dianas Arbeit mit Obdachlosen fand in England statt. Sie war Schirmherrin von Centrepoint, der führenden britischen Wohltätigkeitsorganisation für junge Obdachlose.

Zu Lebzeiten setzte sich die im August 1997 verstorbene Prinzessin Diana für Themen wie Obdachlosigkeit, Krebs- und AIDS-Aufklärung sowie Prävention ein.