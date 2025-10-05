Stars Prinz William ruft zu dringendem Handeln auf, um ‚den Planeten zu retten‘

Prince William - Royal Ascot 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2025, 12:00 Uhr

Der britische Thronfolger ist überzeugt davon, dass nur konsequenter Umweltschutz unsere Erde retten kann.

Die Kinder von Prinz William haben ihm deutlich vor Augen geführt, wie dringend es ist, „den Planeten zu retten“.

Der Prinz von Wales – Vater von Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) mit seiner Frau Catherine, Prinzessin von Wales – hat die Finalisten des diesjährigen Earthshot Prize bekanntgegeben. Dabei reflektierte er, wie schnell die Zeit vergangen ist, seit er die Initiative vor fünf Jahren ins Leben rief. Der Preis zeichnet Menschen und Projekte aus, die innovative Lösungen für die größten Umweltprobleme der Welt bieten. In einem kurzen Video, das auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt wurde, sagte William: „Jetzt ist mehr denn je die Zeit gekommen, den Planeten zu retten. Ich saß vor fünf Jahren unter dieser Eiche, kurz nachdem wir den Earthshot Prize ins Leben gerufen hatten. Unser Planet – unser einziges Zuhause – brauchte unsere Hilfe, denn Wissenschaftler machten deutlich, dass wir bis 2030 erhebliche Veränderungen vornehmen müssen.“

Durch seine Kinder habe der Prinz verstanden, dass die Zeit schneller vergeht als man denkt. „Damals schien ein Jahrzehnt eine lange Zeit zu sein. George war sieben, Charlotte fünf und Louis zwei – die Vorstellung, wie sie 2030 sein würden, fühlte sich wie eine Ewigkeit entfernt an“, so William weiter. Der britische Thronfolger lobte außerdem den „dringenden Optimismus“ der Finalisten, die er als „Helden unserer Zeit“ bezeichnete. Er erklärte: „Es ist unmöglich, die Geschichten dieser Finalisten zu hören, ihre bisherigen Erfolge zu sehen und sich dabei nicht von ihrer Energie und ihrem Tatendrang anstecken zu lassen. Für mich war dieser dringende Optimismus von Anfang an das Herzstück dieses Preises, und er fühlt sich unaufhaltsam an.“ Die diesjährige Preisverleihung findet im kommenden Monat in Rio de Janeiro statt.