Stars Prinz William überrascht BBC-Moderator Greg James bei Charity-Fahrradtour

Prince William and Greg James - tandem ride - March 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 09:00 Uhr

Prinz William hat DJ Greg James am Dienstag (17. März) bei einer Charity-Fahrradtour überrascht.

Der BBC Radio 1-Moderator versucht aktuell, innerhalb von acht Tagen eine Strecke von 1.000 Kilometern von Weymouth nach Edinburgh zurückzulegen, um Geld für Comic Relief zu sammeln, eine britischen Wohltätigkeitsorganisation, die Mittel für Afrika und benachteiligte Menschen im Vereinigten Königreich sammelt. Einen Teil der Strecke legte er dann überraschenderweise mit dem Thronfolger zurück.

Greg James war völlig überrumpelt von seinem royalen Gast, der sich kurz außerhalb von Doncaster auf das Tandem setzte und mit ihm durch die Landschaft von South Yorkshire fuhr. William lobte Greg dafür, „ein bisschen Schmerz“ auf sich zu nehmen, um anderen zu helfen. Er sagte: „Was du getan hast, ist ein Beispiel dafür, anderen zu helfen. Darum geht es.“ Der Prinz betonte weiter, es gehe darum, einen Teil der eigenen Zeit zu opfern, sich gleichzeitig ein bisschen zu quälen und andere zu unterstützen. Er fügte hinzu: „Das können wir in diesem Land sehr gut, aber wir sprechen nicht genug darüber. Diese Herausforderung hilft allen, das zu sehen. Und es ist eine unglaubliche Teamleistung. Großartig gemacht, Greg.“

William scherzte auch, er sei nur ein royaler „Doppelgänger“, als sie an einer Schule vorbeifuhren. Greg hingegen ließ seine Tarnung direkt auffliegen und rief den jubelnden Zuschauern zu: „Es ist Prinz William!“ Er fügte hinzu: „Sie glauben einfach nicht, dass er es ist. Warum sollten sie es glauben?“ Sein royaler Mitfahrer entgegnete: „Genau, sie denken einfach, du bist verrückt geworden. Er halluziniert!“ Dann rief er: „Es ist ein Doppelgänger.“

Nach Williams Abfahrt gab Greg zu, dass er nervös gewesen sei, als er bemerkte, dass er mit dem Prinzen fahren würde, mit dem er erst im vergangenen Monat für ein BBC Radio 1-Special zur mentalen Gesundheit zusammengearbeitet hatte. Er habe „den Lenker noch nie so fest gehalten“, gestand er. Später scherzte er gegenüber seinen Kollegen Sam MacGregor und Danni Diston: „Ich habe den zukünftigen König nicht umgebracht.“

Der 40-jährige Moderator wusste vorher nichts von Williams Teilnahme und erklärte, er sei von seiner Route zu einem scheinbaren Rastplatz umgeleitet worden, wo der Royal bereits auf ihn wartete. Er sagte: „Ich habe gescherzt, als wir zusammen eine Sendung aufgenommen haben, dass er sich auf das Tandem setzen sollte, aber ich hätte nicht gedacht, dass er das wirklich macht. Ihn plötzlich dort stehen zu sehen, war völlig surreal. Ich kann nicht glauben, dass man mir vertraut hat, den zukünftigen König auf einem Tandem zu transportieren.“ Greg James weiß ganz genau, dass sich Prinz William die Zeit für diese Aktion nicht hätte nehmen müssen, weshalb er umso dankbarer dafür ist, dass der Royal ihn unterstützen und die Botschaft verbreiten wollte.

Während der Fahrt verriet William Greg, dass die Spendensumme bereits die Marke von einer Million Pfund (etwa 1,16 Millionen Euro) überschritten habe – unterstützt durch eine Zusage der Hunter Foundation, Spenden bis zu dieser Höhe zu verdoppeln.