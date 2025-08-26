Stars Prinz William und Prinzessin Kate: Ihre künftigen Nachbarn äußern Bedenken wegen Privatsphäre

Bang Showbiz | 26.08.2025, 09:00 Uhr

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass das royale Paar im Forest Lodge in Windsor wohnen wird, haben künftige Nachbarn Bedenken bezüglich der Privatsphäre geäußert.

Die zukünftigen Nachbarn von Prinz William und Prinzessin Kate haben Bedenken hinsichtlich ihrer Privatsphäre im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug geäußert.

Die britischen Royals bereiten sich darauf vor, mit ihren drei Kindern in die Forest Lodge in Windsor zu ziehen. Anwohner erklärten, sie hofften, dass die Familie dort in Ruhe mit ihren Kindern – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – leben könne.

Die Waleses ziehen aus dem Adelaide Cottage, das sich ebenfalls im Windsor Great Park befindet, in das größere Anwesen mit acht Schlafzimmern. Bewohner des Cranbourne Hall Residential Park dürften zu den nächsten Nachbarn des royalen Paars gehören. Jean Reeve (87) sagte der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Ich heiße sie willkommen. Aber ich hoffe, dass die Öffentlichkeit ihnen erlaubt, dort als Familie in Ruhe zu leben. Es ist ein weniger abgeschiedener Ort als ihr bisheriges Zuhause, soweit ich über die Lage weiß. Ich fände es schlimm, wenn ständig Leute vorbeikämen und sagten: ‚Oh, da wohnen sie.‘ Sie haben schließlich kleine Kinder. Sie verdienen Privatsphäre.“

Laut ‚Daily Mail‘ werden rund um das Anwesen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, darunter ein Metallzaun mit schwarzem Sichtschutzgewebe sowie neue Bepflanzungen vor dem Haus. Außerdem berichtet das Blatt, dass zwei Haushalte in unmittelbarer Nähe der Forest Lodge bereits im Sommer gebeten wurden, auszuziehen. Laut dem ‚People‘-Magazin habe es jedoch keine formellen Räumungsbescheide gegeben – die Mieter seien in vergleichbare oder bessere Anwesen des Crown Estate innerhalb des Windsor Great Park umgezogen.

Ein Insider verriet gegenüber ‚Daily Mail‘: „Diese Häuser liegen sehr nah an der Lodge und da will man natürlich nicht Hinz und Kunz wohnen haben, wenn dort Royals einziehen.“ Wie ‚People‘ weiter berichtete, werden William und Catherine auch in der Forest Lodge weiterhin ohne fest im Haus lebendes Personal auskommen. Ihre langjährige Nanny Maria Turrion Borrallo sowie die Hausangestellten sollen in kleineren Häusern in der Nähe wohnen.