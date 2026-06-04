Stars Prinzessin Catherine teilt emotionalen Moment mit Krebsüberlebender

Catherine, Princess of Wales, January 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 19:00 Uhr

Catherine, Prinzessin von Wales, teilte eine Umarmung und einen emotionalen Moment mit einer Frau, die gerade ihre Krebsbehandlung beendete, während eines Besuchs im The Christie in Manchester.

Catherine, Prinzessin von Wales, teilte eine Umarmung und einen emotionalen Moment mit einer Frau, die ihre Krebsbehandlung beendete.

Die 44-jährige Royal – die sich 2024 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, um sich wegen einer nicht näher benannten Krebsform behandeln zu lassen – traf am Donnerstag (4. Juni) im Krankenhaus The Christie in Manchester im Nordwesten Englands Patienten und deren Familien. Dort feuerte sie die 30-jährige Claire Lorente an, als diese eine Glocke läutete, um einen wichtigen Meilenstein ihrer Genesung zu markieren.

Während Claire darauf wartete, die Glocke zu läuten, beobachtet von ihrem zu Tränen gerührten Ehemann Pablo und ihrem kleinen Sohn Enzo, trat Catherine zu ihr, umarmte sie und strich ihr während ihres Gesprächs immer wieder über den Arm. Die Prinzessin sagte: „Gut gemacht, gut gemacht. Was für ein Weg … ein harter. Gut gemacht, du warst großartig.“ Anschließend umarmte sie auch Pablo und sagte: „Ich weiß, dass es für Familien und Angehörige genauso schwer ist. Ich weiß, wie schwer es für die Kinder und meine Eltern war. Man macht das alles mit ihnen gemeinsam durch.“ Als sie das Baby des Paares sah, rief sie aus: „Wer ist das denn! Ich habe dich doch vorhin schon gesehen, oder? Ist Mama nicht mutig?“ Danach trat die Prinzessin einen Schritt zurück und machte Claire Mut, bevor sie die Glocke läutete. Sie sagte: „Das ist dein Tag. Du schaffst das.“

Claire gab später zu, dass der Moment „überwältigend“ gewesen sei. Sie sagte: „Die Behandlung selbst zu beenden, war schon etwas Riesiges. Das dann mit der Prinzessin zu teilen, war überwältigend, aber gleichzeitig absolut wunderbar.“ Ihre Reise sei zwar noch nicht vorbei, doch es fühle sich so an, als habe sie einen Teil davon abgeschlossen und schon weit gekommen. Sie fügte hinzu: „Es war ein unglaublicher Moment fürs Leben, das mit ihr teilen zu dürfen, und ich werde so etwas nie wieder erleben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst das erleben wird, was ich mit ihr erlebt habe.“

Während ihres Besuchs sprach Catherine – die mit ihrem Ehemann Prinz William drei Kinder hat – mit mehreren Patienten. Sie fragte: „Wie kommen Sie zurecht? Es ist erstaunlich, was der menschliche Körper alles aushalten kann.“ Als ein Mann sagte, er hätte es „ohne die Unterstützung seiner Frau nicht geschafft“, antwortete sie: „Ich habe gerade gesagt, dass es für die Angehörigen ebenfalls schwer ist. Man muss auch auf sich selbst achten, neben all den Dingen, die man nicht kontrollieren kann. Der Körper verändert sich so sehr – nicht nur körperlich, sondern auch emotional, auf einer tieferen Ebene unseres Wesens. Es ist so schwer für die Familien. Es rückt so vieles ins richtige Verhältnis, und man hält an dem fest, was wirklich wichtig ist.“

Die Prinzessin besuchte außerdem den Kunsttherapieraum und den Wohlfühlgarten des Krankenhauses. Der Kensington-Palast erklärte, sie habe die Reise nutzen wollen, um die „heilende Kraft ganzheitlicher Betreuung neben der klinischen Versorgung während und nach einer Krebsbehandlung“ hervorzuheben.