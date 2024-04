Prinz William und Prinzessin Kate haben sich nach dem Sydney-Attentat mit einer persönlichen Nachricht in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Seit Prinzessin Kate (42) im März ihre Krebs-Diagnose öffentlich gemacht hat, ist es auf den offiziellen Social-Media-Accounts von "The Prince and Princess of Wales" größtenteils still. Vor wenigen Tagen hat sich Prinz William (41) erstmals mit einer persönlichen Nachricht zu Wort gemeldet und sich zum Rücktritt einer englischen Fußball-Nationalspielerin geäußert. Jetzt folgt erstmals eine von beiden Royals unterzeichnete Nachricht.

"Wir sind schockiert und traurig über die schrecklichen Ereignisse in Sydney heute Morgen", heißt es in einem X-Post und einer Instagram-Story. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, einschließlich der Angehörigen der Opfer und der heldenhaften Rettungskräfte, die ihr eigenes Leben riskiert haben, um andere zu retten." Unterzeichnet ist der kurze Text mit den Initialen "W & C", für "William" und "Catherine".

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 13, 2024