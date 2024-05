Gemeinsam im Museum Prinzessin Anne in Oslo: Sie besucht ihr Patenkind Haakon

Haakon von Norwegen mit seiner Patentante, Prinzessin Anne. (hub/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 14:16 Uhr

Prinzessin Anne ist das fleißigste Mitglied der britischen Royals. Nun besuchte die Schwester von König Charles Norwegen, wo sie mit Kronprinz Haakon ihren Patensohn traf.

Prinzessin Anne (73) hat eine Reise nach Norwegen unternommen und dabei auch ihren Patensohn, Kronprinz Haakon (50), getroffen. Zusammen besuchten die beiden Royals der "Daily Mail" zufolge ein Museum in Oslo. Die Schwester des britischen Monarchen König Charles (75) trug dabei ein blau-weiß gemustertes Kleid mit Knopfleiste. Dazu kombinierte sie einen weißen Blazer mit blauen Details sowie ebenfalls blaue Handschuhe. Prinz Haakon zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug und weißem Hemd, zu dem er eine gemusterte Krawatte angelegt hatte.

Prinz Haakon ist der Thronfolger von König Harald V. (87). Der Sohn des norwegischen Monarchen und dessen Ehefrau Königin Sonja (86) wurde 1973 getauft. Prinzessin Anne war neben König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78), Königin Margrethe von Dänemark (84), dem verstorbenen König Olav V. von Norwegen (1903-1991) und Prinzessin Astrid (92) unter den europäischen Royals, die seine Taufpaten wurden.

Prinzessin Anne war mehrere Tage in Norwegen

Prinzessin Anne war nun insgesamt drei Tage in Norwegen. Vor ihrem Treffen mit Kronprinz Haakon nahm sie unter anderem an einem Empfang mit dem britischen Botschafter in Oslo teil.

Die 73-Jährige ist seit Jahren das Mitglied der britischen Königsfamilie, das die meisten Termine wahrnimmt. Da König Charles und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) in den vergangenen Monaten aufgrund von Krebserkrankungen ausfielen, erwies sie sich einmal mehr als wichtige Stütze der Royals. Prinzessin Anne absolvierte fast ein Drittel aller anstehenden royalen Termine – und hat ihr ohnehin hohes Arbeitspensum noch einmal erhöht. Bis Ende April nahm sie 172 Einsätze im Zeichen der Krone wahr, vier mehr als in den ersten vier Monaten des Jahres 2023. Anne war laut "Daily Mail" damit an fast doppelt so vielen Tagen im Dienst wie jedes andere Mitglied der Familie.