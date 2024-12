Bei den British Fashion Awards Prinzessin Dianas Nichten legen eleganten Auftritt hin

Lady Amelia Spencer (l.) und Lady Eliza Spencer posieren in der Royal Albert Hall am 2. Dezember 2024 in London. (ae/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 06:59 Uhr

Die British Fashion Awards haben am Montagabend viele Prominente für stylische Auftritte genutzt. Ein Hingucker waren auch die Nichten von Prinzessin Diana. Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer. Sie zeigten sich in ähnlichen eleganten Abendroben und mit funkelndem Schmuck.

Prinzessin Dianas (1961-1997) Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer (32) haben sich am Montagabend bei den British Fashion Awards in London in schicken und aufeinander abgestimmten Looks gezeigt. Die Zwillinge kamen in eleganten schwarzen Abendkleidern – und mit kostbarem Diamantschmuck.

Ähnliche Kleider, ähnliches Styling

Die Töchter von Dianas Bruder Charles Spencer (60), 9. Earl Spencer, ergänzten sich in ihren eleganten Kleidern, als sie an der Veranstaltung am 2. Dezember in der Royal Albert Hall teilnahmen. Beide trugen schulterfreie schwarze Etuikleider, entschieden sich jedoch für unterschiedliche Ausschnitte und Accessoires. Lady Amelia trug einen V-Ausschnitt mit zwei schmalen schwarzen schulterfreien Ärmeln. Ihren Look vervollständigte sie mit einer auffälligen Diamant-Halskette, einem passenden Diamant-Armreif und drei Diamantringen mit einer ähnlichen Fassung wie ihre dreieckigen Diamant-Ohrgehänge.

Ihre Schwester Eliza trug ein Samtkleid mit geradem Ausschnitt und schulterfreien Laternenärmeln. Zu ihren Diamant-Accessoires gehörte ein aufwendiges Wickelhalsband mit Diamanten am Rand, das sie mit einem identischen Armband und einem Diamantring kombinierte. Ihre Ohrringe waren Diamantmanschetten.

Beide Frauen hatten ihre blonden Haare zu glatten Dutts zusammengefasst, trugen braunen Lidschatten und einen bräunlich-nudefarbenen Lipgloss.

Erinnerungen an Prinzessin Diana

Die Zwillinge zeigen sich gerne zusammen bei Events. Als ihre berühmte Tante Diana starb, waren sie gerade mal fünf Jahre alt. Dennoch haben sie viele gute Erinnerungen an sie, wie sie in einem Interview 2021 mit dem "Tatler" erzählten. Prinzessin Diana sei "unglaublich warmherzig, mütterlich und liebevoll" gewesen, sagte Lady Eliza und fügte hinzu: "Sie bemühte sich immer, eine Verbindung zu uns als Kindern aufzubauen und hatte ein Talent dafür, in den Herzen von Kindern zu lesen." Sie habe erst später erfahren, welche Bedeutung ihr Verlust für die Welt hatte. "Wir kannten sie immer nur als unsere Tante. Als ich in Südafrika aufwuchs, hatte ich erst viel später eine Ahnung davon, wie wichtig sie in der Welt war."