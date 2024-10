Stars Prinzessin Eugenie: So nah steht sie Schwester Beatrice wirklich

Princess Beatrice and Princess Eugenie - Nov 2023 - Battersea Arts Centre - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 18:00 Uhr

Prinzessin Eugenie spricht mit Prinzessin Beatrice über „alles“.

Die 34-jährige Royal ist mit Jack Brooksbank verheiratet und hat die Söhne Augie (3) und Ernest (17 Monate) mit ihm, während Beatrice Tochter Sienna (3) hat und mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi gerade ihr ihr zweites Baby erwartet. Eugenie verriet nun, dass sie sich regelmäßig an ihre ältere Schwester wendet, um Rat zu erhalten, wenn sie um die „Irrungen und Wirrungen“ der Mutterschaft geht.

Sie erzählte dem britischen ‚HELLO! Magazin‘: „Ich rufe sie oft an und rede über Zusammenbrüche und was wir tun und dies und das. Als ich das Foto auf Instagram postete, rief ich sie an und fragte: ‚Was soll ich sagen?‘ Denn ich will immer fragen, nur für den Fall. Und sie sagte: ‚Ich kann es kaum erwarten, über die Irrungen und Wirrungen der Mutterschaft zu sprechen.‘ Ich habe über unsere Mutterreise gepostet, weil es wirklich so ist, als würde man Teil eines Clubs werden – eines Mütterclubs. Und wenn deine Kinder im gleichen Alter sind und die gleichen Dinge durchmachen, ist das einfach das größte Glück auf der Welt… Und Bea ist meine große Schwester, ich rede mit ihr über alles!“

Eugenie muss ihren eigenen Kindern noch erzählen, dass sie bald einen neuen Cousin oder eine Cousine haben werden, und ist dankbar, dass die Neuigkeiten erst bekannt werden könnten, wenn Beatrices Schwangerschaftsbauch zu wachsen beginnt. Sie sagte: „So weit bin ich noch nicht. Ich denke, vielleicht wird Augie den Bauch wachsen sehen und es merken, aber nein, sie verstehen es nicht. Noch nicht.“